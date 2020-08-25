Pakdemirli: Kasıt olma ihtimali üzerinde duruyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangın tamamen kontrol altında alındı. Can kaybı yok, ateşin etrafı çevrildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun kasıt olma ihtimali üzerinde duruyoruz." dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: KASITLI ÇIKARILDIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının sabah itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, "Kasıtlı olarak çıkmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma sonrası kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

ÇOK PARÇALI BİR YANGIN

Yangının çok parçalı bir alana yayıldığını belirten Pakdemirli, "Gördüğüm kadarıyla alanın 4'e birinde yangın var. 4'te 3'ünde yangın yok. Yangın tarım alanlarını da kapsıyor, orman arazilerini de kapsıyor. Bu ortalamanın üzerinde bir yangın olmakla beraber Türkiye'nin büyük yangınlarından değil. Hasar gören alanı daha sonra açıklayacağız. Önceliğimiz yangının söndürülmesi. Çok şükür sabah itibarıyla soğutma çalışmalarına başladık" açıklamasını yaptı.

2 UÇAK, 19 HELİKOPTER, 35 İŞ MAKİNESİ, 155 ARAZÖZ, 750 PERSONEL GÖREVLİ

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda 23 Ağustos'ta saat 12.50'de 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına, çevredeki belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 155 arazöz ve 750 personelle müdahale edildi.