Paçacı: “Şu anda işbirliği gerektirecek konu yok”

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parlamentonun bu dönem çok renkli olduğunu dile getirdi.

Paçacı, Meclisin bundan sonra daha aktif, daha yetkin şekilde çalışmasının sağlanmasını temenni ettiğini ve kendilerinin de buna katkı vereceklerini söyledi.

Bir gazetecinin sığınmacılarla ilgili sorusu üzerine Paçacı, sığınmacıların Türkiye'nin önemli bir problemi haline geldiğini kaydetti.

Bu konunun önümüzdeki süreçte milli güvenlik sorunu haline gelebileceğini öne süren Paçacı, "Dolayısıyla Türkiye kısa süre içinde sığınmacılar meselesini çözmelidir. Doğrusu, onları vatanlarına iade etmektir. Bunu yaparken ilgili ülkelerle oturup konuşup ortak bir mutabakatla, insan haklarına da uygun tarzda yurtlarına göndermek en doğru çözüm olacaktır." diye konuştu.

İYİ Partinin ittifaktan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soruya Paçacı, "İttifak dediğiniz şey bir işbirliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi aralarında bir işbirliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz 'işbirliği' de diyebilirsiniz ama şu an itibariyle gündemde işbirliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa tabii ki... Yerel seçimlerde olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar." karşılığını verdi.

Paçacı, soruyu soran gazetecinin "Şu anda ittifakın devamı, işbirliği anlamında bir konu kalmadı diyorsunuz." şeklindeki değerlendirmesi üzerine, "Evet. İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında bir işbirliğidir. Şu anda işbirliğini gerektirecek bir konu yok ama olduğunda göreceğiz." dedi.

2006'da düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda "Veet Türkiye Güzeli" seçilen AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da kayıt yaptırdı ve gazetecilere açıklama yaptı.

28. Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketini, Türkiye'yi temsil etme fırsatının olduğunu ifade eden Sarıbaş, "Onurlu, gururluyuz; en önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse üzerimize düşen görev ne ise canla başla çalışacağız. Heyecanımız dorukta." diye konuştu. Sarıbaş'a rozetini eşi Serhat Sarıbaş taktı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, milletvekili olarak güzel işler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

5. Yargı Paketi'ndeki değişiklikle engellilerin hakim-savcı olmasının yolunun açıldığını anımsatan Bayram, hakim ve savcıların mülakat sonuçlarının açıklandığını belirtti. Bayram, kaydını yaptırmaya mülakatı kazanan 2 engelli hakim-savcı adayı ile geldi.

AK Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de kayıt yaptırdı. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ya milletvekili rozetlerini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel taktı.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan kaydını yaptırarak, çalışanlara ve gazetecilere Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı ile mercimekli bükme ikram etti.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da bugün kayıt yaptıranlar arasında yer aldı.

Milletvekilleri, getirdikleri yöresel lezzetlerden çalışanlara ve gazetecilere ikram etti.