Öztunç: "Uludağ'ı beton yığınına çevirecekler"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bir grup CHP'li milletvekiliyle birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin geri çekilmesi için 3 bin imza topladıklarını, bu imzaları Meclis Başkanlığına sunacaklarını dile getiren Öztunç, sonuç alamadıkları takdirde milyonlarca imza toplayacaklarını söyledi.

Uludağ'ın 1961 yılında milli park olarak ilan edildiğini anımsatan Öztunç, "Kapadokya'da ve Çanakakale'de yapmak istediklerini Uludağ'da da yapmak istiyorlar. Eğer kanun teklifi kabul edilirse Uludağ Milli Parkı işlevini yitirmiş olacak, bölge talan edilecek." görüşünü savundu.

Öztunç, bölgenin endemik bitki ve kuş çeşidi yönünden çok zengin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dünyada tüm milli parklar koruma altındadır. Dünyada milli park oranı yüzde 6, Avrupa'da yüzde 11,5 hatta Avrupa'nın bazı ülkelerinde yüzde 25 iken bu oran Türkiye'de yüzde 1 civarında. Kapadokya'yı Alan Başkanlığı yaptılar, marifetlerini gördük. Milyonlarca yılda oluşan ve dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan peribacalarını kırdılar. Bu insanlığa, tarihe, medeniyete, turizme her şeye büyük darbedir ama bunu yaptılar. Şimdi Uludağ'da 13 bin hektarlık Milli Park alanı var. 2 bin hektarını Alan Başkanlığı yapacaklarını söylüyorlar ama burada kalmaz. Turizm bahanesiyle Uludağ'ı beton yığınına çevirecekler. Bazı holdingler para kazanacak diye Bursa talan ediliyor. CHP olarak buna izin vermeyeceğiz."