Öztunç: Coğrafyamız kader değil keder planıyla karşı karşıya bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, deprem bölgesinde meydana gelen sel felaketinin plansız yapılanmanın sonucu olduğunu belirterek “Maalesef coğrafyamız, kader değil keder planıyla karşı karşıya bırakıldı. Bu kederin sebebi ise AKP’dir. Pandemide maske dağıtmaktan aciz AKP, depreme uğramış kentlerde yurttaşların diğer afetlere maruz kalmasını önleyecek bir akla sahip değil. Deprem sonrasında kurdukları çadırlar dahi afete dayanıksız. Bu ya beceriksizliktir ya da umursamazlıktır.” dedi.

Ali Öztunç fay hattında yapılaşmaya izin verenlerin çadır kurulacak yerin sel yatağı olup olmadığını akıl edemediklerini savunarak şunları söyledi:

Çadırların kurulacağı alanın, sel gibi afetlere, yağmura dayanıklılığının gözetilerek belirlenmesi, kurulacak zeminin buna göre hazırlanması gerekirdi. Acele, düşünülmeden yapılan işler. Aynı akıl, Kahramanmaraş’ta fay hattına yakın, depremlerde ağır zarar gören bölgede konut inşa ettirmek için ihale yaptı. AKP’den afete karşı dirençli kent beklentileri sona ermeli. Yangın olur söndüremezler, pandemi olur maske dağıtamazlar, deprem olur çadır dağıtamazlar, sel olur kurdukları çadırlarda insanlar ölür. Bunlar hep beceriksiz ve liyakatsiz yönetimin sonuçları. Bunlardan kurtulmanın ve aklı başında, liyakatli, işi bilen insanların yönetime getirme zamanı geldi”.