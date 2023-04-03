Özşavlı: "Meral Akşener, özür dilemeli"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basmalarının tartışmalara neden olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun bilerek basmamış olabileceğini ancak dikkatli olması gerektiğini söyleyen Özşavlı, konu bir özürle kapanabilecekken bazı kesimlerin "seccadenin bir halı parçası" olduğu yönünde açıklamada bulunduğunu kaydetti.

Özşavlı, "Türk bayrağına 'bir bez parçası' diyen zihniyet, oradaki seccadeye de 'halı parçası' der. Başörtüsüne 'bir metrelik kumaş' diyen zihniyet oradaki seccadeye de 'altı üstü bir halı' der. Bu şekilde inançlı insanların değerlerini, inançlarını hafife almış olur. Kılıçdaroğlu ve ekibinin bundan sonra daha dikkatli olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik raporu ile kesinlik kazandığını ifade eden Özşavlı, "Bir siyasi şova dönüştürerek bundan bir mağduriyet çıkarma çabası içerisine giren Meral Akşener, hiç vakit kaybetmeden Cumhurbaşkanı'mızdan özür dilemeli." diye konuştu.