Özşavlı: "Adayınız ne zaman kendini anlatacak?"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarını anımsattı.

"Eğer böyle bir olay gerçekse faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadesini kullanan Özşavlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti yetkililerinin konunun takipçisi olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir siyasi intihal olayına imza attığını dile getiren Özşavlı, AK Parti'nin gerçekleştirdiği Türkiye Yüzyılı vizyon toplantısına işaret ederek, Kılıçdaroğlu'nun, 3 Aralık'ta düzenlediği ekonomik vizyon toplantısıyla kendilerini taklit ettiğini ifade etti.

ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını da eleştiren Özşavlı, "Danışman dediğin gelir liderine brifing verir. Lider, Türkiye'ye gelmeye tenezzül etmeyen danışmanın karşısında oturup onu dinlemez. Hele hele 20 bin dolar karşılığında bunu hiç yapmaz." ifadelerini kullandı.

Özşavlı, altılı masaya da değinerek, "Altılı masanın hala adayı yok. Seçeceğiniz kişi ne zaman kendini anlatacak?" şeklinde konuştu.