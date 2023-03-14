Zengin, kadına şiddet kırmızı çizgimizdir!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir" açıklamasında bulundu.

"Saadet Partisi de 6284 ile alakalı görüşlerini çokça kamuoyuyla paylaştı"

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, CHP'li Özel'in, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkındaki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeniden Refah Partisinin açıklamalarını, birinci elden bu konuşmaya şahit olan Sayın Bakanımdan, Sayın Başbakanımızdan ve şu andaki Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'den öğrenmek istedim. Çünkü konuşmayı dinlediğim zaman böyle bir konuşmanın olamayacağını düşündüm. Kendisi, bu ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu, böyle bir konunun hiç gündeme gelmediğini, hiç konuşulmadığını ifade etti. Bu konu muhakkak suretle Yeniden Refah Partisinin gündemindedir, aynen Saadet Partisinin gündeminde olduğu gibi. Saadet Partisi de defaatle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla alakalı, 6284 ile alakalı görüşlerini çokça kamuoyuyla paylaştı. Yeniden Refah Partisinin görüşüdür. Sayın Bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Binali Yıldırım'ın da ifade ettiği gibi 'Bu konu hiç gündeme gelmedi bu konuşmada.' 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK'lerin de var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir."

Kadın meselesi üzerinden ayrışmayı sorunlu bulduğunu ifade eden Zengin, Türkiye'de kadınların problemlerinin çözümü için ortaklaşılması gereken yerin Meclis olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'nın 116'ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı, TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunuldu.

"İstiklal Marşı'nı, her bir hücremizde hissediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de kabul edildiğini anımsatarak, "İstiklal Marşı'nı, Akif'in de ifade ettiği gibi, kendisi kaleme almıştır ama 'Ben yazdım.' demekten imtina etmiştir. 'Bu milletin yazdığı bir marştır.' demiştir ve öyle olduğu için de bütün çocukların, her birimizin öğrenirken içimizde, her bir hücremizde hissettiğimiz; okurken aynı huşuyu hissederek okuduğumuz hakikaten bu millete mal olmuş, milletin yazmış olduğu bir marştır ve bu manada da bizim için bir hayat felsefesidir." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasına bakıldığında, bu ülke insanını yeniden inşa eden ve onu gösteren bir marş olduğunu dile getiren Zengin, Mehmet Akif Ersoy'a ve bu marşı yazdıran millete, şehit olanlara rahmet diledi.

Zengin, 14 Mart Tıp Bayramı'na işaret ederek, doktorların özellikle salgın döneminde ve deprem sonrasında bölgede canla başla çalıştığını kaydetti. Sağlık çalışanlarının da görevlerini özveriyle ifa ettiklerini dile getiren Zengin, depremde yaşamını kaybeden doktorlar ile sağlık çalışanlarını rahmetle yad etti, bütün güçleriyle mesleklerini en güzel şekilde ifa etmeleri için gayret sarf edeceklerini belirtti.

Özlem Zengin, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Togg'un siparişlerinin alınmaya başlandığını hatırlatarak, bunun Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.