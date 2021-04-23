Özlem Türeci'den üçüncü doz açıklaması

BioNTech'in kurucularından Özlem Türeci, CNBC'de Kelly Evans'ın sunduğu "The Exchange" isimli programda konuştu.

Geçtiğimiz hafta Pfizer CEO'su Albert Bourla, salgınla mücadelede bağışıklığı arttırmak için aşıları tamamlanmış kişilere 6-12 ay içerisinde üçüncü doz aşı yapılabileceğini ve ilerleyen süreçte aşıların her yıl tekrarlanması gerekebileceğini öne sürmüştü.

Bourla ile hemfikir olduğunu belirten Türeci, "Aşıdan sonra virüse karşı bağışıklık zaman içinde azalıyor. İnsanlarda aşı olduktan sonra ya da hastalandıktan sonra bağışıklık bir süre sonra düşüyor. Dolayısıyla aynı mevsimsel gripte olduğu gibi yıllık aşılar olmak gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

Türeci, koronavirüsün mutasyona uğramasının da normal olduğunu söyleyerek, virüsün mutasyona uğramasının doğal bir süreç olduğunu dile getirdi. Türeci, "Bizim için bu durum bir sürpriz olmadı" dedi.