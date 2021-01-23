Özlem Gürses’ten askeri vesayete özlem

Gazeteci Özlem Gürses bir televizyon kanalındaki katıldığı programda askeri vesayet için "Demokrasinin supabıdır" ifadelerini kullandı. Bu ifadelere sosyal medyadan tepki yağdı.

"Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denen şey neymiş? Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet'in supabıymış”



CHP’nin kanalı Halk TV sunucularından Özlem Gürses, katıldığı bir TV programında askeri vesayet için "Demokrasinin sibobu" ifadelerini kullandı. pic.twitter.com/xT96THC5Fl — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 22, 2021

Aynı programda konuk olan gazeteci Merve Şebnem Oruç Gürses'e tepki gösterdi. İşte o diyalog:

Özlem Gürses: Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denilen şey neymiş? Vallahi Türkiye'de demokrasinin, cumhuriyetin subabıymış yani. Yargıda da öyle. Bugün bunları görüyoruz.

Merve Şebnem Oruç: Nasıl ya! Yapma Allah aşkına ya. Askeri vesayet demokrasinin subabıymış deme nasıl ya!!!

Özlem Gürses: Vesayet yokmuş ki,

Merve Şebnem Oruç: Nasıl vesayet yokmuş.

Özlem Gürses: Geldiğimiz noktada görüyoruz.

Merve Şebnem Oruç: Hala "Başörtülü hakimden korkuyorum" diyen adamlarla karşı karşıyayız.

Özlem Gürses: O da demokrasinin bir gereği. Bir adam "Ben başörtülü hakim karşısında çıktığımda endişe duyuyorum" diyebilir. O onun beyanıdır.

Merve Şebnem Oruç: Başı açık kadından da sakallı bir adam mı korkacak. O zaman nasıl bir noktaya geleceğiz

Özlem Gürses: Bunu ifade etmek demokrasinin bir oyun alayıdır. Demokrasinin gereğidir. Ama her ifade ediline de tabii Türk halkı…

Merve Şebnem Oruç: Reddi hakim diye bir şey var. Sen kendin ile ilgili böyle haksızlıkta, ön yargıda bulunacak diye düşünüyorsan bunu kullanabilirsin. Kalkıp da bunun eski düzenin daha iyi olduğuna getiremezsin yani.

Özlem Gürses: Eski düzen Mervecim. Bugün geldiğimiz noktada kırık dökük fabrikalarıyla, belki böyle o kadar para sermaye yoktu ama bugün soralım insanlara. Daha mutlu daha huzurlu daha güvende hisseden bir toplumdu. Türkiye'nin en korkunç darbesi 15 Temmuz'da bu iktidar döneminde oldu. Ve bugün hala hakkında yazılmış olan bir rapor yok. O geceyle ilgili yazılmış bir rapor yok.

Özlem Gürses'in "Askeri vesayet demokrasinin supobu" ifadelerine sosyal medyadan da tepki yağdı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından "CHP yandaşı Özlem Gürses, askeri vesayet için 'Demokrasinin supobu' dedi. CHP'nin son günlerde TSK'yı ve Mehmetçiği hedef almasının sebebi de bu... Askeri vesayeti özlüyorlar. Utanmasalar 'Darbe yapmayan askere asker demeyiz' diyecekler" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE FİKRİ SAĞLAR ŞİMDİ DE BU"

AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas ise "Önce Fikri Sağlar'ın açıklamaları şimdi de bu... İşte böyle böyle dayanamayıp içlerinde tuttuklarını dile getirecekler. Ellerine fırsat geçse dile getirmekle de kalmayacaklar ama evelallah millet bu zihniyete memleket yönetimini teslim etmez" ifadelerini kullandı.