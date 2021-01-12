Gürses'in televizyon programında Kılıçdaroğlu'nu aklama çabası sosyal medyada kısa sürede alay konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU SKANDAL SÖZLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Gürses'in tonlama üzerinden savunmaya geçtiği sözler için ise bugün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "sözlerimin arkasındayım Erdoğan'a sözde cumhurbaşkanı demeye devam edeceğim" dedi.

Gazeteci Özlem Gürses yine alay konusu oldu!



🔹Özlem Gürses, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesini savunmaya kalktı.



🔹Kılıçdaroğlu, "Sözlerimin arkasındayım Erdoğan'a sözde Cumhurbaşkanı demeye devam edeceğim." pic.twitter.com/vWl85H8WRc