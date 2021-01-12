Özlem Gürses yine alay konusu oldu!
Kendini her fırsatta tarafsız gazeteci olarak tanımlayan fakat skandalları ile gündemden hiç düşmeyen gazeteci Özlem Gürses, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a için kullandığı "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesini savunmaya kalktı.
Gürses'in televizyon programında Kılıçdaroğlu'nu aklama çabası sosyal medyada kısa sürede alay konusu oldu.
KILIÇDAROĞLU SKANDAL SÖZLERİNİ SÜRDÜRDÜ
Gürses'in tonlama üzerinden savunmaya geçtiği sözler için ise bugün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "sözlerimin arkasındayım Erdoğan'a sözde cumhurbaşkanı demeye devam edeceğim" dedi.
Gazeteci Özlem Gürses yine alay konusu oldu!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 12, 2021
🔹Özlem Gürses, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesini savunmaya kalktı.
🔹Kılıçdaroğlu, "Sözlerimin arkasındayım Erdoğan'a sözde Cumhurbaşkanı demeye devam edeceğim." pic.twitter.com/vWl85H8WRc
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