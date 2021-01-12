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Özlem Gürses yine alay konusu oldu!

Kendini her fırsatta tarafsız gazeteci olarak tanımlayan fakat skandalları ile gündemden hiç düşmeyen gazeteci Özlem Gürses, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a için kullandığı "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesini savunmaya kalktı.

Gürses'in televizyon programında Kılıçdaroğlu'nu aklama çabası sosyal medyada kısa sürede alay konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU SKANDAL SÖZLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Gürses'in tonlama üzerinden savunmaya geçtiği sözler için ise bugün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "sözlerimin arkasındayım Erdoğan'a sözde cumhurbaşkanı demeye devam edeceğim" dedi.

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