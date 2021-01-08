Özlem Gürses Uzaya gönderilen Türksat 5A için yapay gündem dedi

Çin'e gönderilen ihracat treni için "Çin'e gitmedi, Halkalı'ya geri döndü" iddiasını ortaya atarak günlerce konuşulan ve büyük tepkilerle karşılaşan CHP yandaşı Halk TV'de sunuculuk yapan Özlem Gürses, bu kez uzaya gönderilen Türksat 5A uydusu için yapay gündem söyleminde bulundu.

Gürses, bir sosyal medya kullanıcısının “Bugün yapay gündemde ne var?” sorusuna ‘uydu’ cevabını verdi. Çeşme açılışlarını öve öve bitiremeyen zihniyetin, Türkiye'nin uzaya uydu fırlatmasını adeta ergen tribiyle karşılaması dikkat çekti. Türkiye'nin, 3'ü haberleşme, 3'ü gözlem olmak üzere aktif 6 uydusu bulunuyor. TÜRKSAT 5A'nın yaklaşık 4 ay sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulmasıyla aktif uydu sayısı 7'ye çıkacak.

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, sabah saatlerinde başarılı bir şekilde fırlatılan TÜRKSAT 5A'nın 4 ay sonra yörüngesine oturtulmasıyla 7'ye yükselecek.

KRONİKLER HAZIMSIZ

Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni hakkında 'Halkalı'ya geri döndü' iddiasını ortaya atan Halk TV Suncusu Özlem Gürses, şimdi de uzaya gönderilen Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A ile ilgili çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

Gürses, Türksat 5A'nın uzaya fırlatılmasının 'yapay gündem' olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısının "Bugün yapay gündemde ne var?" sorusuna Gürses, 'uydu' yanıtını verdi.

TV YAYINCILIĞI VE VERİ HABERLEŞME HİZMETLERİ VERECEK

TÜRKSAT 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

Türkiye'nin yeni Ku Bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayacak TÜRKSAT 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli bir TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacak.

TÜRKSAT 5B'NİN HAZİRANDA FIRLATILMASI HEDEFLENİYOR

Uydu teknolojileri alanındaki yatırımlarını sürdüren Türkiye, imalatları tamamlanan ve testleri yapılan TÜRKSAT 5B haberleşme uydusunu haziran ayında uzaya fırlatmayı planlıyor.

42 derece doğu yörüngesine gönderecek TÜRKSAT 5B ile ülkenin Ka-Bant kapasitesi artırılacak.

TÜRKSAT 5A ve daha sonra 5B'nin hizmete girmesiyle, Türkiye'nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için de yeni frekans hakları elde edilecek.

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde üretilecek TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun 2022'de uzaya fırlatılması öngörülüyor.

Türkiye, TÜRKSAT uydularıyla haberleşme alanında Avrupa ve Afrika'nın tamamını, Asya'nın Endonezya da dahil batı ve güney bölümünü (Rusya ve Çin hariç) kapsayacak.