Özkoç: “Kızılay’ı holdinge dönüştürdünüz”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili teklifin yasalaştığını anımsatarak, CHP olarak bu haklı talebi sonuna kadar desteklediklerini dile getirdi.

EYT'lilerin haklarına sahip olduğunu ancak bunun istedikleri şekilde olmadığını söyleyen Özkoç, bir yer düzeltilirken başka bir yerde eksiklik bırakıldığını ileri sürdü.

Özkoç, yasadan iki günle yararlanamayanlar bulunduğunu, bunun yeni bir mağdur grubu yarattığını savunarak, 5975 ve 9000 gün prim sayısına, çıraklık ve staj sigortalılığına, kısmi emekliliğe takılanlar olduğunu ifade etti.

1999'daki depreme yakalananların da mağdur olduğunu savunan Özkoç, "Bu yasa bir piyango düzenlemesi gibi değil, tüm kesimlerin hak ve hukukunu gözeten, emeklilik ve sosyal güvenlik düzenlemesinin de gerektirdiği şekilde çıkmalıydı. Milletimize söz veriyoruz, bunun böyle çıkması için biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve iktidarımızda bunun gereğini yapacağız." diye konuştu.

Helallik tartışması

Özkoç, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, siyasi liderlerin siyasi sorumlulukları bulunduğunu ve bunun sonucunda hesap verdiklerini söyledi.

İki gündür "helallik" tartışması yaşandığını belirten Özkoç, "Kutsal bir kavramı suistimal eden bir anlayışla yaklaşmak tehlikelidir, doğru değildir; bizi incitmektedir. İkincisi; bunu yaparken helalliğin bile hakkını vermemek, gerçekten, insanların yüzü kızarmadan bunu ifade etmeleri ise düşündürücüdür. Helallik istediğiniz vatandaşın karşılık vermesini, sesini duyurmasını, ses çıkarmasını istemiyorsunuz. Buna izin vermiyorsunuz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, devlet ile hükümet arasındaki ayrımı kestiremeyenlerin, tribünlerde atılan sloganlara tepki gösterdiğini söyleyerek, "Herkes memnun, iki taraf memnun değildi. Birisi MHP, birisi de AKP." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da sorumluluğunu bilerek hareket etmesi gerektiğini dile getiren Özkoç, "Senin görevin, siyasi iktidarın sözcüsü olmak değil, milletin yanında olmaktır." ifadesini kullandı.

Kızılay’a eleştiri

Kurumların içinin boşaltıldığını, itibarsızlaştırıldığını iddia eden Özkoç, "Kızılay gibi bir yardım kuruluşu dünyanın hiçbir tarafında holdinge dönüştürülmez. Kızılay gibi bir yardım kuruluşunu holdinge dönüştürdünüz. Çünkü aklınızın erdiği tek şey para çarpmak, milletin, yoksulun, şehidin hakkını, hukukunu çalmak. Bunu her dönemde yaptınız, şimdi deprem döneminde de yapıyorsunuz." görüşünü savundu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, "Asker sorumluluğunu yerine getirseydi bunlar yaşanmazdı." şeklinde beyanda bulunduğunu öne süren Özkoç, "Terbiyesiz, sen başka bir kuruma dil uzatacağına ilk önce düzgün bir şekilde kendi kurumunun başkanlığın yap. Milletin hakkını, hukukunu koru." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kentsel dönüşüm konusunda CHP'ye yönelik eleştirilerine değinen Özkoç, şunları söyledi:

"Bir daireyi vatandaşa borçlandırarak verdirip, altındaki dükkanları da müteahhite peşkeş çekme anlayışına Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı. Kentsel dönüşümü İstanbul gerçekleştirdi, üstelik vatandaşı borçlandırmadan. İzmir mükemmel bir proje geliştirdi, İstanbul'da Avcılar Belediyesi'nin yaptıklarını gidin orada görün. Ama sizin için varsa yoksa para. Sizin için varsa yoksa kendi menfaatiniz, sarayın menfaati. O yüzden kimse başka yerde suçlu aramasın, suçlu Recep Tayyip Erdoğan'dır, suçlu tek parti yönetimidir, suçlu Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki bir avuç azınlıktır. Masum olan milletimizdir, mağdur olan milletimizdir, çaresiz olan enkaz altında cenazelerini bekleyen insanlarımızdır."

Engin Özkoç, "bir kurtuluş yolu bulunduğunu" dile getirerek, "Millet depremde nasıl el ele tutuştuysa, nasıl birlik ve beraberlik içinde hareket ettiyse gün 14 Mayıs günüdür. Aynı şekilde, aynı kararlılıkla ülkenin birikimli, liyakatli insanlarının göreve geleceği yeni bir dönemin başlangıcına yine bu millet karar verecek. Ne zaman? 14 Mayıs'ta. Nasıl? Demokrasiyle. Nasıl? Hesabı hukukla sorarak." diye konuştu.

İttifakı içinde kavga yok

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkoç, altılı masanın adayını hala belirlememesine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "'Yüksek Seçim Kurulu seçim tarihini verdiği zaman biz de adayımızı açıklayacağız' dedik. Bundan sakınmadık, başka bir şey hiç söylemedik. Onlar gibi davransak bizi eleştirenlere hak vereceğim. Bizim, kendi içimizde birbirimizi yok etmek, aşağılamak, geriye çekmek gibi bir kavgamız yok. Genel başkanların söylediği bütün sözler gerçeği yansıtıyor." değerlendirmesini yaptı.

Özkoç, genel başkanların, adaylıkla ilgili görüşmelere başlandığını, kararı alıp açıklamak için bir tarih vereceklerini söylediğini belirterek, bu söylediklerinin de gerçekleşeceğini kaydetti.