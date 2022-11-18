Özkoç: “Geçip gidebilmesi normal değil"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından, gruplar adına konuşmalara geçildi. CHP adına konuşma yapan Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının yalan ve iftiraya dayalı olduğunu" iddia etti.

Soylu'nun, "bir siyasetçinin, mafya babasından her ay rüşvet aldığına" ilişkin sözleri olduğunu aktaran Özkoç, "'Vereni de alanı da biliyorum.' dedin ama adını açıklamadın, suçluyu korudun ve kolladın, bütün milletvekillerini zan altında bıraktın." diye konuştu.

"Kara para aklayıcısı" Sezgin Baran Korkmaz'ın, Soylu ile görüştükten sonra yurt dışına kaçtığını savunan Özkoç, "Sezgin Baran Korkmaz ile ne konuştun da bir gün sonra yurt dışına kaçtı? Korkmaz, Türkiye'de suç işledi, senin sayende ABD'de. Bu ülkede kara para aklayıcıları, çete liderleri, uyuşturucu ve kokain kaçakçılarının İçişleri Bakanı ile yan yana gelebilmesi ve geçip gidebilmesi normal değil." ifadelerini kullandı.

Soylu, "FETÖROMAN" dosyasını gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sırada Özkoç'a, üzerinde "FETÖROMAN" ve "Kılıçdaroğlu Hatırası" yazılı dosyaları gösterdi. Sözlerini sürdüren CHP Grup Başkanvekili Özkoç, şunları söyledi:

"Uyuşturucudan ölen çocukların anneleri seni asla unutmayacak. Yılda 260 bin uyuşturucu satıcısı yakalanmış. Yakalananlar torbacı, yakalanmayan baronların ise seninle boy boy fotoğrafları bulunuyor. Ortada tonlarca uyuşturucu var, yakalanan tek baron yok. Bunlar Türkiye'ye geliyorlar, milyon dolarlık oteller, villalar ve yatlarda kara parayı aklıyorlar ama senden çıt yok. Senin yüzünden bu hale geldik."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, uyuşturucuyla ilgili sözleri ile muhatap olarak iktidarı, siyaseti ve İçişleri Bakanı'nı sorumlu tuttuğunu belirten Özkoç, şunları aktardı:

"Hiçbir zaman devletin kurumlarını hedef almadık, almayız. Kendine siper ettiğin kurumların açıklamalarında kullandığın ucuz siyasetin ve kirli dilin izlerini görüyoruz. Hepimiz aslında seni görüyoruz. Gözümüz üzerinde, hukuk karşısında hesap vereceksin ve asla kaçamayacaksın."

İçişleri Bakanı Soylu'nun, "Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz." sözünü hatırlatan Özkoç, şöyle konuştu:

"Peki nasıl oluyor da bir kadın terörist, güvenlik unsurlarının ve istihbaratın en güçlü olduğu Afrin'den elini kolunu sallayarak sınırı geçti, 1200 kilometre yol alarak İstanbul'a geldi, tekstil atölyesinde işe girdi ve daha sonra defalarca bombayı koyacağı yerde keşif yaptı? Kadın terörist nasıl elinde bomba, üstünde kamuflaj elbisesi, ayağında postal ile Taksim'in göbeğine herkesin gözünün içine baka baka gitti? Kadın terörist yakalandı ama suçu örgütleyen şahıs piyasada yok. Terörle mücadele adı altında Taksim'deki saksılarla bankları kaldırdın. Senin terörle mücadele anlayışın bu. 'Sınır namustur.', namusumuz olan sınırı kevgire çevirdiniz."

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Özkoç'un konuşmasının ardından milletvekillerini temiz bir dil kullanmaları ve üsluplarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

"Kem söz sahibine ait"

Daha sonra söz alan İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında kimseye hakaret etmediğini ancak CHP'li Özkoç'un kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

"Kem söz sahibine ait, bu sözlerin tamamını kendisine iade ediyorum." diyen Soylu, "Fotoğraflarla konuşmak gerekirse kendi Genel Başkanı'nın, uyuşturucu satıcıları, tacizciler, dolandırıcılar ve teröristlerle çekilen yüzlerce fotoğrafı burada 'Kılıçdaroğlu hatırası' olarak kendisine veririm; internet sitenizde FETÖ'cülerle nasıl bir 'FETÖroman' içinde olduğunun onlarca, yüzlerce fotoğrafları var. Bu, ucuz siyaset anlayışı elbette ne TBMM çatısı altında ne de bizim nezdimizde karşılık bulacak." karşılılığını verdi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir de İçişleri Bakanı Soylu'nun, "Ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersem yanlış olur." sözünü hatırlatarak, "Haklısınız. Bu halde bakan oldunuz, insanlar, 'Ondan oluyorsa benden neden olmasın?' dedi. İnsanların özgüvenini yükselttiniz." diye konuştu.