Özkoç: "Askere zamanında emir verilseydi”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zamanın, "söz zamanı" ve "ucuz siyaset yapma zamanı" olmadığını ifade ederek, "Herkesin üzerine düşen görevler var. İnsanlarımıza yardımı bir an önce ulaştırmalıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Hatay'daki incelemelerinin ardından, "Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız şereflidir, polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız." açıklamasına işaret eden Özkoç, şunları kaydetti:

"Bu ne demek? Biz, askerimizin, polisimizin, jandarmamızın şerefli olduğunu biliyoruz. Bizim sözümüz, çocuklarımızı zamanında milletimizle buluşturmayan, onlara buluşturma emrini zamanında vermeyen iktidarın başındaki kişiyedir. Senin söylediğin o çirkin sözün muhatabı da aslında sensin Erdoğan. Askerimize, jandarmamıza zamanında görev emri verilseydi, o şerefli askerimiz orada görevini yapmış, onlarca hayat kurtarmış olurdu. Dinimizde kader var ancak 'tedbirinizi alın' diye de emri var. Bizim kaderimizde deprem olabilme ihtimali var ama hazırlıksız yakalanmamızı sağlayan sen ve senin iktidarın oldu. Dinimizin emrettiği kadere olan inancımızı kendi beceriksizliğinin önüne set olarak koyma."

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun dün 15.00 ile 23.45 saatleri arasında internet altyapısını kademeli olarak kestiğini söyleyen Özkoç, "Sen Recep Tayyip Erdoğan o gün oraya gittin ya, beceriksizliğin ortaya çıkmasın, insanların tepkisi duyulmasın diye enkaz altındaki feryatların duyulmasını engelledin. Bu emri eğer sen verdiysen yazıklar olsun sana. 'Enkaz altındayım, duyun' sesi, Erdoğan'ın verdiği emirle kesildi." görüşünü savundu.

Senin kuruluşlarına güvenmiyorlar

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Millete yardım gönderemiyorsun ama İstanbul Büyükşehir Belediyesine müfettiş gönderiyorsun. Merak mı ediyorsun İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Aydın, Antalya büyükşehir belediyelerine neden yardım yapılıyor diye? Çünkü senin kuruluşlarına güvenmiyorlar, belediyelere güveniyorlar." dedi.

TBMM Genel Kurulunda bugün, 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkerenin görüşüldüğünü hatırlatan Özkoç, "'Bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden fesat gruplarına OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır'. Ticareti istismar eden kişilere OHAL olmadan Recep Tayyip Erdoğan müdahale edemiyor. Nedeni bu." görüşünü paylaştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, Millet İttifakı anlayışı içerisinde kendisini arayarak, "Madem böyle büyük bir deprem yaşanmış, bir OHAL müdahalesi de gerekiyor, bu 3 ay, ucu açık, belirsiz olmasın, biz 1 ay OHAL yetkisi verelim." dediğini aktaran Özkoç, "Biz de 'peki' dedik. Siz görüşmelerinizi yapın iktidarla. Biz, 1 ay OHAL yetkisinin verilmesiyle ilgili önergenin altına imza atarız dedik. Kabul etmemiş saray, '1 ay olmaz 3 ay' demiş." ifadelerini kullandı.

OHAL süresinin, 3 ay olduktan sonra bir 3 ay daha uzatılabileceğini dile getiren Özkoç, "İşte buradaki samimiyeti ve bakış açılarını anlamanız için bu çarpıcı olayı sizinle paylaşıyorum. Bunların derdi millet değil, enkazın altındakiler değil, milletin çığlığı değil, bunların derdi kendileri." diye konuştu.