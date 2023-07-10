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Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu!

MFÖ grubunun usta sanatçısı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ancak tedaviye cevap vermeyerek yaşama veda eden Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu.

MFÖ grubunun usta sanatçısı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Uğur, daha önce üç kez lenf kanserini yenmişti. Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Uğur'un cenaze töreniyle ilgili aytıntılar belli oldu.

Tören programını "Yahşi Batı" ve "Pek Yakında" gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı.

Algöz paylaşımında, "Özkan Uğur’un cenaze töreni 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de yapılacak. Taksim Camii'nde öğle cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'te defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

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