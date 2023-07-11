Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı!

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı dolayısıyla 69 yaşında vefat eden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, ve Ozan Güven'in de aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla sevenleri katıldı.

Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirerek, "Türk müziğinin bir efsanesini, sonsuz aleme bugün hep birlikte uğurluyoruz. Müziğiyle ekranda ve sinema perdesinde bizi kendine hayran bırakan, doğallığından, kişiliğinden nereden başlarsak başlayalım, sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan Uğur." diye konuştu.

Oğlunun vedası yürekleri sızlattı

Sahneye annesiyle birlikte çıkan Alişan Uğur babasına veda ederken "Özkan Uğur annemin 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babam. O bizim 3 kişilik ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, eleştirdik. Kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi.

Babam kim olduğuna bakmadan çevresine saçtığı iyiliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını isterdi. Kendine has müziği, doğaçlamaları ve mükemmel oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Türkiye'nin hafızasına kazındı.

Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı Özkanca egzersizlerini kahkahalarını ve eleştirilerini duyamayacak olmak, daha doğrusu ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu, boşlukta yüzüyoruz adeta. Hep içimizde yanımızda olacaksın." ifadelerinde bulundu.

Oğlundan sonra konuşan Aysun Aslan, "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Özkan Uğur'umuz için sizden 1 dakikalık saygı duruşu rica ediyorum" dedi.

Usta sanatçı Taksim Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.