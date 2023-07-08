Özkan Uğur hayatını kaybetti!

MFÖ grubunun üyelerinden, sevilen sanatçı Özkan Uğur yaşamını yitirdi. 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur, üç kez lenf kanserini yenmiş ancak hastalığı nüksetmişti.

Özkan Uğur bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzücü haberi duyurdu.