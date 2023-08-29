Özhaseki'den gençlere altın değerinde tavsiyeler!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “İlham Veren İsimler Genç Yeteneklerle Buluşuyor” programında Kayseri’de gençlerle buluştu.

Özhaseki, Erciyes Anadolu Holding ve TV Kayseri işbirliği ile düzenlenen ve TV Kayseri ekranlarından Ömer Faruk Hamurcu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide eğitim başta olmak üzere önemli değerlendirmeler ve tavsiyelerde bulundu. Özhaseki, gençlere kendi hayatından da örnekler vererek tecrübelerini de aktardı ve yöneltilen soruları cevapladı.

Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlatılan ve bugüne kadar devam çalışmalarla Kayseri’yi Avrupa ile yarışan bir şehir haline getirdiklerini ifade eden Özhaseki, “Borçlu aldığımız, 3-5 tane parkın olduğu, kurtarılmış mahallelerin olduğu Kayseri’yi bugün Avrupa ile yarışacak bir şehir haline getirdik. Şehrin altyapısı tüm bitti, üstyapısında gayet güzel işler yapıldı. Dolmuşlar, el arabaları, at arabaları falan tamamı bitti. Şimdi raylı sistemler çalışıyor. Modern tesisler yapıldı. Sonra dünyanın hiçbir yerinde hiçbir yerel yönetimin yapamayacağı kadar büyük işler başardık; Erciyes Kayak Merkezi, Yamula Barajı, serbest bölgenin kurulması, stadyumun yapılması gibi.

Çok şükür bunların hepsine de imza attık ve 2014 seçimleri bittiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya davet etti. Milletvekili olarak, seçilerek gittim. Ankara'daki hayatımda, biraz Genel Başkan Yardımcısı olarak Belediyelerden sorumlu, birazda Bakanlık göreviyle devam etti. O ilk dönem iki hükümette bulundum. Bu son dönemde de yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüler ve göreve başladık.” şeklinde konuştu.

"Başarılı olacağınız bölümü seçin"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “İlham Veren İsimler Genç Yeteneklerle Buluşuyor” programında Kayseri’de gençlerle buluştu. Özhaseki, Erciyes Anadolu Holding ve TV Kayseri işbirliği ile düzenlenen ve TV Kayseri ekranlarından Ömer Faruk Hamurcu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide eğitim başta olmak üzere önemli değerlendirmeler ve tavsiyelerde bulundu. Özhaseki, gençlere kendi hayatından da örnekler vererek tecrübelerini de aktardı ve yöneltilen soruları cevapladı.

Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlatılan ve bugüne kadar devam çalışmalarla Kayseri’yi Avrupa ile yarışan bir şehir haline getirdiklerini ifade eden Özhaseki, “Borçlu aldığımız, 3-5 tane parkın olduğu, kurtarılmış mahallelerin olduğu Kayseri’yi bugün Avrupa ile yarışacak bir şehir haline getirdik. Şehrin altyapısı tüm bitti, üstyapısında gayet güzel işler yapıldı. Dolmuşlar, el arabaları, at arabaları falan tamamı bitti. Şimdi raylı sistemler çalışıyor. Modern tesisler yapıldı.

Sonra dünyanın hiçbir yerinde hiçbir yerel yönetimin yapamayacağı kadar büyük işler başardık; Erciyes Kayak Merkezi, Yamula Barajı, serbest bölgenin kurulması, stadyumun yapılması gibi. Çok şükür bunların hepsine de imza attık ve 2014 seçimleri bittiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya davet etti. Milletvekili olarak, seçilerek gittim. Ankara'daki hayatımda, biraz Genel Başkan Yardımcısı olarak Belediyelerden sorumlu, birazda Bakanlık göreviyle devam etti. O ilk dönem iki hükümette bulundum. Bu son dönemde de yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüler ve göreve başladık.” şeklinde konuştu.

"Doğruluktan ayrılmayın"

“Siz kendinizi yetiştirmeye bakın. Neyi seviyorsanız, o dalda mutlaka cesaret edin. Ama dünyayı takip edin ve yabancı dilden vazgeçmeyin. Ben hala yabancı dil çalışıyorum. Emin olun çalışıyorum yani. Çalışacağız, çalışmadan olmuyor. Bir de hobileriniz olsun arkadaşlar. Hayata renk katın. Vazgeçmeyin. Kendinizi yetiştirdiğiniz yerde birkaç prensip var ki onlardan vazgeçmeyin. Birincisi vicdan arkadaşlar. Şunu hiç ihmal etmeyin; kanun bir şey söyler, amirler bir şey söyler, insanlar bir şey söyler. Toplum baskısı başka bir şey söyler, el alem başka bir şey söyler. Ama şu var arkadaşlar, bundan hiç vazgeçmeyin; vicdan. Her zaman yanı başımızda dursun. Ve doğruluktan ayrılmayın. Aleyhimize bile olsa doğru şeyi söyleyelim.”

"Sakın pes etmeyin"

“Arkadaşlar istediğiniz bölüm sizin için yeterliyse ne ala, ne güzel. Ama imkanınız varsa, yükseğini yapın, master yapın, ne olur doktorasını yapın. Bir fırsat bulun yurt dışına gidin. Gidip bakın, dünyayı tanıyın. O meslekte ne oluyor, onlardan bir haberiniz olsun. Sonra da, ‘ya olmadı, beceremedim’ diye ümitsizliğe asla düşmeyin. Bir kitap okumuştum, içinde Türkiye'de en başarılı 50 kadar iş adamı vardı.

Onlar demiş ki o kitapta, ‘başarılarınızı anlatmayın, başarısızlıklarınızı anlatın.’ Yola çıktıktan sonra başlarına gelen ne kadar büyük felaket varsa, sıkıntı varsa, yere düşmüş kalkamamışlarsa, kurtaramamışlarsa, batmışlarsa, hepsini anlatmışlar içtenlikle. Şimdi siz düştüğünüzde kalkmayı bilmezseniz işiniz zor. Sizin kıymetinizi anlayamayabilir karşınızdaki. İş yeri sahibi de, ortağınız da, çevreniz de. Siz kendinize güveninizi yitirmeyin. Azimle devam edin. Kararlılıkla devam edin. Hayat böyle bir şey arkadaşlar. Çünkü hayatta her şey var, düşeceğiz, kalkacağız, yorulacağız dinlenip yine devam edeceğiz, zarar edeceğiz. Sakın ola ki pes etmeyin. Kur'an'da da, ‘Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır’ ayetine inanıp yola devam edin arkadaşlar.”