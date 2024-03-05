Özhaseki’den, COP29 için “Sıfır Atık” ve “Yedinci Dil Türkçe Olsun” önerisi

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na (COP29) ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan, ikili görüşme turlarına Türkiye’den başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, COP29 öncesi Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev ve beraberindekilerle heyetler arası toplantı gerçekleştirdi. COP29’a ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıda, bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık’ın COP29’da yer alması, Türk dilinin yedinci dil olarak belirlenmesi ve Türk dünyasının birlikteliğini gösterecek bir stant açılması konuları öne çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Aralık ayında gerçekleşecek olan COP29 öncesi, Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev’i makamında ağırladı. Bakan Babayev ve beraberindekilerle heyetler arası bir toplantı gerçekleştiren Bakan Özhaseki, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a daha önceden olduğu gibi COP29 sürecinde de tam destek vereceklerini ifade ederek, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev’e başarılar diledi.

“SIFIR ATIK COP29’DA YER ALSIN” ÖNERİSİ

Heyetler arası gerçekleştirilen toplantıda, COP29'a ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık çalışmalarının COP29’da yer almasının yanı sıra, burada Türkçe’nin yedinci dil olarak kullanılması ve kültürel etkinliklerin, halk dansları, el sanatları, tarih ve gastronomi örneklerinin sergilenebileceği, Türk dünyasının birlikteliğini gösterecek bir stant açılması konuları masaya yatırıldı.

“ALT ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURALIM”

Toplantıda, bir alt çalışma grubu oluşturulması önerisinde de bulunan Bakan Özhaseki, “Arkadaşlarımızla beraber yapılacak ne varsa birlikte yapmaya ve üstümüze düşen neyse tam destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.