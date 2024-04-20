Özhaseki’den belediye başkanlarına kentsel dönüşüm çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, seçimlerin ardından göreve gelen belediye başkanlarına kentsel dönüşüm çağrısında bulunarak, “Hangi partide olursa olsun gelsinler. Kentsel dönüşüm yapmak istediklerinde, çalışma yapmak istediklerinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü deprem geldiğinde; evlerimizi, iş yerlerimizi yıktığında kimseye cinsiyet sormuyor. Böyle bir ortamda bizim adeta seferberlik ilan ederek bu konuları hassasiyetle çalışmamız gerekiyor.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi temas ve açılışta bulunmak üzere baba ocağı Kayseri’ye geldi. İlk olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, şeref defterini imzaladı. Bakan Özhaseki, sonra yaptığı konuşmasında Türkiye’nin deprem ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek, herkesin bu gerçeği bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

“Kentsel dönüşüm konularını hassasiyetle çalışmamız gerekiyor”

Bakan Özhaseki 2000 yılı öncesinde yapılan konutların ve iş yerlerin yenilenmesi için kentsel dönüşüm projeleri açıkladıklarını belirterek yeni seçilen belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Bakan Özhaseki, “Seçimler bitti. Belediye başkanı arkadaşlar göreve başladı. Benim onlardan ricam, lütfen kentsel dönüşüm yapacak şekilde, şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar. Gelsinler, kapımız sonuna kadar açık. Hangi partiden olursa olsun gelsinler. Kentsel dönüşüm yapmak istediklerinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü deprem geldiğinde; evlerimizi, iş yerlerimizi yıktığında kimseye cinsiyet sormuyor. Böyle bir ortamda bizim adeta seferberlik ilan ederek kentsel dönüşüm konularını hassasiyetle çalışmamız gerekiyor.” dedi.

“Bakanlığımızın ne kadar birimi varsa teyakkuzdalar”

Bakan Özhaseki, geçtiğimiz günlerde Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerinde etkilendiği 5,6’lık deprem konusuna da değinerek, ​“Devamında başka illerde de oldu. En çok sevindirici tarafı haliyle bir ölüm hadisesinin olmaması. Hasar az, zaten deprem olduğu andan itibaren o bölgede bulunan, bakanlığımızın ne kadar birimi varsa teyakkuzdalardı. Vali beyler AFAD'la birlikte çalışmaya başladılar. Onlar tespitleri yaptılar. Ciddi şekilde korkulacak bir hasar tespiti gelmedi.” diye konuştu.

“14 konutu tedbir olarak boşalttık”

Dün akşam İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen toprak kayması ile ilgili ise Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı: “Yine biz teyakkuzdaydık. TOKİ başkan yardımcımız, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüz hep olay yerindelerdi. Vali Bey'le yaptığımız istişarelerde de o bölgede bulunan 14 konutu ihtiyaten tedbir olarak boşalttık. Onlarında şu anda yerleştirildiler ama zaman içerisinde barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde de adımlarımızı atıyoruz.”

Bakan Özhaseki konuşmasının ardından Kayserili hayırsever avukat Mehmet Altun tarafından şehre yaptırılacak olan okulun protokolünü imzalayarak, hayır işlerinin devlet ve millet el ele yapılarak gerçekleştirileceğini vurguladı.