Özhaseki: “Yeşil Dönüşüm Belgesi mecburiyettir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, komisyon üyeleri ve Bakanlık genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İLBANK Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, hava kirliliği, yenilebilir enerji, iklim değişikliği konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Mücadelemizi daha güçlü sürdüreceğiz

İklim Kanunu Taslağı başta olmak üzere çevre projelerini anlatan Bakan Özhaseki, "İklim değişikliğiyle mücadelemizi, daha güçlü bir şekilde sürdürebilmek için İklim Kanunu Taslağı’nı hazırladık. Ayrıca, Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi’ni yaygınlaştırmak istiyoruz. Özellikle sanayideki fabrikalarımızın ‘Yeşil Dönüşüm Belgesi’ almalarını bir mecburiyet haline getireceğiz” dedi.

Hedefimiz yeşil kalkınma

Bakan Mehmet Özhaseki, toplantıda Yeşil Kalkınma ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine vurgu yaparak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda, ortak evimiz dünyamızın yarınları için yüksek çevre bilinci ve hassasiyetiyle çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.