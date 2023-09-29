Özhaseki: “Yaraları saracağız, büyük bir milletiz”

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Fevzi Çakmak Sinan Kütüphanesi ve Kafe Sinan'ın açılış törenine katılan Özhaseki, Kayseri'ye her geldiklerinde hayırlı işler yapıldığını gördüğünü söyledi.

Güzel işleri Kayserililerin hizmetine sunmak için gayret ettiklerini aktaran Özhaseki, "Kayseri'deki Cumhur İttifakı'na ait olan bütün belediyelerimiz hizmeti önceleyerek ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Hepsinden Allah razı olsun. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok şükür bizim şehrimiz her yönlü gelişmeye devam ediyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek amacıyla büyük bir ekip ve inanmışlarla mücadele verdiklerini dile getirdi.

Her alanda mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Özhaseki, "20 yıldır iktidarız, elhamdülillah yaptıklarımızla başımız dik gezebiliyoruz. Geçmişte 80 yıllık süreçte, Cumhuriyet hükümetleri boyunca birçok insan hizmet etmiştir. Allah hepsinden razı olsun, ölenlere rahmet etsin. Ama iddiayla şunu söyleyebiliyoruz, bizim 20 yıllık iktidarımızda geçmiş 80 yılda ne yapılmışsa birkaç mislini yapmış bir iktidarız. O yüzden bizim başımız dik elhamdülillah. Ulaşımda, enerjide, sağlıkta ve aklınıza gelebilecek her alanda çok güzel işlerin yapıldığı bir dönem yaşadık." diye konuştu.

Dünyada artık başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır

Türkiye'de özgürlüklerin genişletilmesi noktasında ciddi mesafeler alındığını belirten Özhaseki, meseleyi sadece başörtüsü meselesi olarak görmediğini ifade etti.

Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir Kürt kardeşim, 'ben Kürt'üm' diyemezdi. Alevi kardeşim kimliğini söyleyemezdi. Üniversite kapılarında yavrularımızın çektiğini herkes bilir. Bu noktalarda hiçbir sıkıntı kalmadı. Özgürlüklerin olabildiğince genişletildiği bir ortamdayız. Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman dünyada artık başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır. Cumhurbaşkanı'mız her gittiği yerde iltifatla, özel törenlerle karşılanıyor. Bir hafta kadar önce Amerika'daydık. BM binasının tam karşısında çok güzel bir Türkevi yapıldı. Bütün toplantılarımızı orada yaptık. BM binasıyla karşı karşıya bir Türkevi ve bayrağımız dalgalanıyor. Orada randevu alabilmek için bütün devlet başkanları neredeyse sıradaydı. Cumhurbaşkanı'mız bir toplantıdan bir toplantıya geçiyordu. Üç kuruş para alabilmek için gidip başkalarının karşısında el pençe divan durulan bir dönemden bugün BM Genel Kurulu'ndan bütün dünyaya, 'Daha adil bir dünya mümkündür, dünya beşten büyüktür' diyen bir liderimiz var."

Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Deprem bölgesinde yaraların sarıldığına, enkazın kaldırıldığına dikkati çeken Özhaseki, insanların bir yerlerde barındırıldığını, iaşelerin verildiğini vurguladı.

Özhaseki, şu anda 325 bin aileye de kira yardımında bulunulduğunu, bir taraftan da konutlara başladıklarını, şu anda 200 bin civarında ihale yaptıklarını aktardı.

Depremzede 200 binden fazla vatandaşın "Bizi destekleyin, ben evimi yerinde yapmak istiyorum" dediğini anlatan Özhaseki, "Bu kapsamda bugün yarın da inşallah yasalarımız çıkıyor, o destekle oradaki konut sayısını çok daha fazla bir şekilde artıracağız. 1-2 sene içerisinde bütün yaraları Allah'ın izniyle saracağız, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bizler büyük bir milletiz. Bu arada yakında çelikten köy evleri yapacağız. Hangi şiddette deprem gelirse gelsin, Allah'ın izniyle yıkamayacak çelikten evler yapacağız. Bu yaraların da emin olun hepsini sarıp oradaki insanlarımızın duasını alırız. Bu işlerin de altından kalkarız." diye konuştu.

Özhaseki, ecdadın Avrupa'nın ortasına kadar gittiğini ve medeniyet götürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kimsenin diliyle, diniyle uğraşmamıştır. Hiçbir tarafı sömürmemiştir. Afrika'ya gitmiştir ama sömürmemiştir. Biz medeniyet, iyilik, insanlık, merhamet götürmüşüzdür. Biz o Yüce Peygamberin ümmetiyiz. O bize öyle emrediyor. İşte şimdi biliyorsunuz Afrika'dan kovuluyorlar. O gidenler sömürge için gitmişlerdir. Onlar da gittiklerinde öyle bir muameleyle gidiyorlar. Çok şükür biz temsil ettiğimiz misyonun icabı olarak iyilik ve adalet götürmeye, her yerde de kendi milletimizi temsil etmeye devam edeceğiz."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da güzel bir projenin tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu çalışmalar aslında tarihe bir not düşme. Medeniyetimizin geçmişten bugüne ve geleceğe doğru gidişatında medeniyetleri birleştiren, uygarlıkları buluşturan bu güzel yurdumuzun ve şehrimizin aslında tarihi vazifesinin, ulvi görevinin yansıması oluyor. Bu kütüphane aynı zamanda bütün dünyaya Pekin'den Londra'ya kadar giden İpek Yolu hatlarını birleştiren, Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş, Anadolu'dan tekrar Kafkaslar'a ve bütün kıtalara yolculuk yapan devletimizin çalışmalarını yansıtan medeniyet yürüyüşünün de sembolü olacak."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Fevzi Çakmak Sinan Kütüphanesi ve Kafe Sinan hizmete açıldı.