Özhaseki: "Yanlış işler yapılmasına izin vermeyeceğiz"  

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmit Körfezi'nden dip çamurunun temizlenmesi projesini yerinde inceledi. Bakan Özhaseki, “Marmara yıllar öncesindeki haline geri dönecek hayat tekrar canlanacak. Bu bizim bakanlık olarak yürüttüğümüz en büyük projelerin başında geliyor. Yanlış işlerin yapılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Acilen yapılması gereken bir proje"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, projenin bakanlık olarak yürüttükleri en büyük proje olduğunu belirterek şunları söyledi; "Bakanlık olarak uygulamakta olduğumuz en büyük projenin başındayız. 11 bin 500 kilometre kare alana sahip olduğu gibi çevresinde 20 milyon insan da Marmara ile ilişkili şekilde. Her türlü Türkiye’nin bağımlı olduğu bir bölge. Çok iyi biliyorum bu bölgeyi. Geçmişteki sıkıntılara tedbir alınamadığı için müsilaj belası ile karşı karşıya kaldık. Ekosistemi bozuyor. Bitkilerin üzerine çöküyor. Onların üzerini çamur kaplayınca oksijen de yok oluyor. Mogan Gölünde benzer bir tehlike ile karşı karşıya kaldık. Bu gemilerle de aynı şekilde temizliğe başladık. Temizlenmiş alanda yeniden hayatın başladığını yeni balık türlerinin oluştuğuna şahit olduk. Bu yüzden acilen yapılması gereken bir proje.

"Yanlış işler yapılmasına izin vermeyeceğiz"



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu proje için karar verdik ve çalışmalar yerinde gidiyor. Buradan 33 milyon metreküp çamur çıkarılacak. Marmara yıllar öncesindeki haline geri dönecek hayat tekrar canlanacak. Bu bizim bakanlık olarak yürüttüğümüz en büyük projelerin başında geliyor. Yanlış işlerin yapılmasına izin vermeyeceğiz. Başkanlar milletvekilleri bu konuda hassasiyet gösteriyor teşekkür ediyorum.

"Bir daha kirletilmemesi için elimizden geleni yapacağız"



"Burası birinci etap. Devamı gelecek. Akabinde de bir daha kirletilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Zaten bakanlıkta izlediğimiz bir sistem var. Oradaki cezalar da çok ağır. Geçen 150 milyon ceza yazılan gemi sahibi itiraz etmiş. O zaman kirletmeyeceksin. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Belediyeler yapıyor valilik yapıyor."

"Zamanında yapılan ihmallerin neye mal olduğunu gördük "

"Ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında konuşan Bakan Özhaseki, "Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak geçiyor. Ama yerin altı hareketli. Deprem riski var. Kimse deprem olmaz diye düşünmesin her an her yerde olabilir. Büyük bir dikkatle bu işi sürdürmemiz icap ediyor. Bu işi yapmazsak çok elimizi dizimize vururuz. 99 öncesi yapılan depremler istismara uğramaz ise hiçbir şey olmaz. Biz bakanlık olarak o bölgelerdeki yetkileri kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz."

"4 kırmızı çizgimiz var"

"4 kırmızı çizgimiz var. Fay hatlarının olduğu yerde bina yapımına izin vermiyoruz. Dere yataklarına yapı yapılmaması gerekiyor. Zemin sıvılaşması. Son olarak da bundan sonra mühendislik hesaplarından başlayarak sıfır tolerans uygulanacak. Zamanında yapılan ihmallerin nelere mal olduğunu gördük. Bundan sonra çok dikkat edeceğiz ve 8 şiddetinde deprem olsa da evimizde güvenle oturacağız. "