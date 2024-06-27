Özhaseki: Üzerimize düşen ne görev varsa yapacağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen “Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu 4. Toplantısı”na katıldı. Toplantıya Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin valileri, belediye başkanları, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyeleri, akademisyenler ve bakanlık bürokratları yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Bakan Özhaseki, Bakanlığın, çevresel çalışmalar çerçevesinde deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik önemli girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Bakan Özhaseki, Marmara Denizi’ndeki müsilaj problemine odaklanıldığını belirterek, bu sorununun ortadan kaldırılması için ilgili kuruluşlarla, valiliklerle, belediyelerle ve STK’lar ile çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, topyekûn mücadele vurgusu yaptı.

“21 BİLİM İNSANIMIZIN KATILIMIYLA BİLİM VE TEKNİK KURULU OLUŞTURULDU”

Bakan Mehmet Özhaseki, amaçlarının 24 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi’nde, Marmara Denizi’ni temiz bir hale getirmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Marmara Denizi havzasının korunması için bu büyük nüfusun atıklarını bilimsel şekilde yönetmemiz icap ediyor. Denizimizi korumak ve baş gösteren müsilajı kontrol altına almak adına, 2021’de 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı hazırlandı. Bakanlığımız koordinasyonunda, valilikler ve belediyelerimizle birlikte yürütülen özverili çalışmalar neticesinde; deniz yüzeyindeki müsilajı bir ay gibi bir süre içerisinde temizledik. Aynı zamanda müsilajın yeniden görülmemesi için denize atık su deşarj eden tesisleri, kalabalık bir ekiple sıkı bir şekilde denetim altında tutmaya da devam ediyoruz. 2021’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle Marmara'nın korunması, müsilaj gibi bir soruna ise bir kez daha mahal verilmemesi adına Koordinasyon Kurulumuz tesis edildi. 2021 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalara baktığımızda Marmara'nın geleceğinin koruma altına alınması adına 21 bilim insanımızın katılımıyla Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu. Müsilaj sorununa karşı üretilecek çözüm önerilerine bu vesileyle bilimsel bir reçete kazandırıldı. Marmara Denizi'nin çevresel durumunu iyileştirmek ve müsilajın tekrarını önlemek için 2021-2024 yılları için Marmara Denizi Bütünleşik ve Stratejik Planı hazırlandı. Daha sonra, Marmara Denizi’ni Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik.”

“22 MADDELİK EYLEM PLANI’NDA 14 MADDE KİRLİLİK YÜKÜNÜN AZALTILMASI”

Hazırlanan 22 maddelik eylem planında kirlilik azaltımının önemli yer tuttuğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Bu maddelerin 14 tanesi kirlilik yükünün azaltılması ile ilgili. Kirlilik yükünü azaltmadan, müsilajdan ve bazı tehditlerden kurtulma şansımız ne yazık ki yok. Çünkü müsilaj bir sonuç. Marmara Denizi'nin tertemiz ve masmavi olması için Marmara Denizi Eylem Planı doğrultusunda, bilim insanlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eylem planımızı doğru ve kararlı bir şekilde uygulamalıyız.” diye konuştu.

“EL BİRLİĞİYLE ÇÖZECEĞİZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, bu toplantının amacının kurumların neler yaptığını görmek olduğunu vurgulayarak, “Burada doğru tespitler yapıp sonra yol haritamızı belirleyip eylem planını doğru bir şekilde en hızlı vaziyette uygulamak durumundayız. Bize düşen ne görev varsa, yapmaya devam edeceğiz. İstişare edeceğiz, konuşacağız, yardımlaşacağız ve el birliğiyle bu konuyu çözeceğiz.” dedi.