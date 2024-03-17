Özhaseki; "Toki kendisini ispat etti ve Türkiye'nin her yerinde imzası var"

Depreme dayanıksız olan konutları yenilemek için ellerinden ne geliyorsa Bakanlık olarak yapacaklarının sözünü veren Bakan Özhaseki, “Bu konuda TOKİ kendisini ispat etti ve Türkiye'nin her yerinde imzası var. Bundan sonra da şehrimizi daha dirençli hale getirebilmek amacıyla TOKİ vasıtasıyla evler yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bakan Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret için Yalova’ya geldi. Vali Hülya Kaya’yı, daha sonra da Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’u ziyaret eden Bakan Özhaseki, sonrasında basın açıklaması yaptı. Yalova’ya 20 milyar lirayı geçen bir yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Özhaseki, yatırımların devam edeceğini vurguladı. Bakan Özhaseki, TOKİ tarafından 2 bin 692 konutun tamamlandığını belirterek, “Hükümet olarak Yalova’mıza elimizden gelen bütün yatırımları yapıyoruz. İhtiyaç neyse bunları gidermeye çalışıyor, büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Şu anda Bağlarbaşı'nda 740 konutun inşaatına başladık. 304 konutu da bir hafta önce hak sahiplerine verdik. Arkadaşlarınız, komşularınız içerisinde oturmaya başladı. Bu bir başlangıç olsun, devamı da gelecek.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE TOKİ’NİN İMZASI VAR”

Heyelan bölgelerini, zeminde sıvılaşma olan alanları, depreme dayanıksız olan konutları yenilemek için ellerinden ne geliyorsa Bakanlık olarak yapacaklarının sözünü veren Bakan Özhaseki, “Bu konuda TOKİ kendisini ispat etti ve Türkiye'nin her yerinde imzası var. Bundan sonra da şehrimizi daha dirençli hale getirebilmek amacıyla TOKİ vasıtasıyla evler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

“ANA İSALE HATTI YENİLENİYOR”

Bakan Mehmet Özhaseki, şehirdeki ciddi faaliyetlerden birinin de yurt dışından temin ettikleri uzun vadeli ve neredeyse sıfır faizli kredi ile ana isale hattının yapılması olduğunu vurgulayarak, “Burada sadece ana isale hattı yapılmıyor. 8 depo yeniden yapılıyor. Terfi merkezi yapılıyor. Allah'a şükür, bunun da kredisini temin ettik. Şimdi yüzde 75 seviyelerinde.” şeklinde konuştu.

“YALOVA MİLLET BAHÇESİ’NİN YAPIMI TAMAMLANDI”

Yalova Millet Bahçesi'nin de yapımının tamamlandığını, açılışa hazır hale geldiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "Ayrıca üniversitemiz içerisinde de Hükümetimizin yapmış olduğu 100 milyon lirayı geçen morfoloji binası, kongre merkezi binası ile şu anda devam eden, haziran ayında açılışını yapacağımız sanat tasarım fakültemizin inşaatı da hızla devam ediyor. Aynı zamanda proje safhasında olan kütüphanemiz ve yemekhanemiz de var." dedi.

“YALOVA'YA BİR KADIN ELİ DEĞMİŞ OLACAK”

Bakan Özhaseki, Vali Hülya Kaya’nın projeleriyle ilgili de kendisiyle görüştüklerini belirterek, “İnşallah o projeleri de gerçekleştireceğiz. Yalova'ya bir kadın eli değmiş olacak. Şehrin, biraz daha estetik yönleri, zevkli ve keyifli tarafları ön plana çıkarılmış olacak. Sokak sağlıklaştırma projelerini beğendim. Onu sonuna kadar destekleyeceğim.” ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Yalova'nın Merkez ilçesinde yer alan Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nı yerince inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.