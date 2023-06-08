Özhaseki: "Sonuna kadar sözümüzü yerine getireceğiz"

Bakan Mehmet Özhaseki, bir dizi program ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Adıyaman’da Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen “9 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor” etkinliğinde 9 şehirde yapımı tamamlanan millet bahçelerinin eş zamanlı toplu açılış törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa video konferans sistemiyle canlı bağlantı ile katıldı.

“Sizler Cumhurbaşkanımıza ve bizlere, ‘Sizlerden Allah razı olsun. Her türlü sıkıntımızı giderdiniz.’ deyinceye kadar buralardayız ve buradan ayrılmayacağız.”

Programda konuşan Bakan Özhaseki, yeni kabinenin oluşmasının ardından ilk programı Adıyaman’da gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Özellikle deprem bölgeleri içerisinde en çok hasara uğrayan illerimizden birisi de Adıyaman'ımızdı. Yaraları sarmak için o günden beri birçok arkadaşımız, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gayret ettiler. Kendilerinden Allah razı olsun, emeklerine sağlık. Ama Adıyamanlı vefakâr hemşerilerimiz, cefakâr hemşerilerimiz, kadirşinas hemşerilerimiz. Sizleri unuttuğumuzu zannetmeyin. Sizler Cumhurbaşkanımıza ve bizlere, ‘Sizlerden Allah razı olsun. Her türlü sıkıntımızı giderdiniz.’ deyinceye kadar buralardayız ve buralardan ayrılmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Depremin ilk anından itibaren tüm belediyelerimizi görevlendirdik”

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğüne dikkati çekerek, şunları ifade etti:

“Bin yıldır hüküm sürdüğümüz, medeniyet kurduğumuz bu topraklarda başımıza gelen en büyük felaket 6 Şubat'ta gelen felaketti. Yani bin yılın felaketi olarak bunu söyleyebiliriz. 11 ilimizi etkiledi. 100’den fazla ilçemiz doğrudan etkilendi. Bin civarında köyümüz etkilendi bundan. Nihayetinde yıkılan, onarmak zorunda kaldığımız bina sayısı yaklaşık 850 bini buluyor. Bunlar kolay şeyler değil. Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız saat 4.30 gibi tek tek bölge Valilerini aradı. Bakan arkadaşlarımızı her bir bölgeye görevlendirildi. Akabinde valilerimiz, kaymakamlarımız, hepsi bu bölgelere geldiler, çalışmaya başladılar. Elbette bakanlıkların kendine has ilgili birimleri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızda, İçişleri Bakanlığı’mıza bağlı kurumlar da bu bölgedeydiler. Ben o dönemde AK Parti'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydım. 808 belediyemizin tamamını görevlendirdik. Herkes en yakın deprem bölgesine koştu, elinden ne geliyorsa onu yaptı. Kayseri yakın olduğu için Kahramanmaraş'a koştu, Akdeniz Havzası Hatay'a koştu, Malatya'ya yakın olduğu için Elazığ'a koştu. İlk andan itibaren geldiler, tüm AK Partili belediyelerimiz buralardaki arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. İaşe lazımdı memleketlerinden getirdiler, su lazımdı getirdiler, çadır lazımdı kurdular, ellerinden ne geliyorsa yaptılar.”

“Emin olun böyle bir afetin altından kalkacak dünyada başka bir millet yok”

Deprem bölgesine tüm vatandaşların el uzattığını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Milletimiz de o günden itibaren hep ayaktaydı. 85 milyonluk bu vatan topraklarında, akşam evinde bu bölgeleri gördükten sonra gözyaşları dökmeyen bir tek aile bile yoktur. Buna emin olun. Kampanyalara çocuklar bisikletlerini satarak katıldılar, anneler bileziklerini bozdurarak katıldılar. Yaşlı amcalar ‘Ben bu sene hacca gitmeyeyim, Allah nasip ederse bir daha giderim. Şu Hac için biriktirdiğim parayı ben o bölgeye göndereyim’ diyerek hepsi de katkıda bulundular. Bizler büyük bir milletiz. Emin olun böyle bir afetin altından kalkacak dünyada başka bir millet yok. Bunu herkes bilsin. Böyle bir millete ait bir fert olmaktan, bir şahıs olmaktan dolayı da onur duyuyorum, gurur duyuyorum.”

“Sonuna kadar sözümüzü yerine getireceğiz, ilk etapta 319 bin konut planlandı”

Bakan Özhaseki, afet bölgesinde yapılan konutlar hakkında bilgi paylaşarak, “Şu andaki tespitlerimize göre 680 bin konut, 170 bin de ahır, köy evi, depo, iş yeri yapmamız lâzım. Yani 850 bin civarında bağımsız bir birim yapmamız gerekiyor. Ama söz verdik. Başta Cumhurbaşkanımız dedi ki, ‘Hiç merak etmeyin, hepinizin zararını karşılayacağız.’ Allah'ın izniyle bizim sözümüz söz, arkasında duruyoruz. Sonuna kadar sözümüzü yerine getireceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. İlk etapta 319 bin konut planlandı. 180 bin civarında ihale yapıldı. Biraz önce zaten burada başlayan inşaatlarda gezdik. Emin olun bazılarının, 5 katı bile neredeyse tamamlamış. Hızlı inşaatları gördükçe de Rabbimize çok şükür dedik ve devam edeceğiz. Sizler bize ‘Allah sizden razı olsun’ deyinceye kadar buralardayız ve hizmetimizi eksik etmeyeceğiz. Çünkü başta milletin adamı, sizin de seçimlerde sonuna kadar büyük destek verdiğiniz Cumhurbaşkanımız söz verdiler. Biz o sözü yerine getireceğiz. 22 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız önce Başbakan olarak, sonra Cumhurbaşkanı olarak sizlere ne söz vermişse, milletimize ne söz vermişse Allah'ın izniyle hepsini yerine getirdik.” diye konuştu.

“Millet bahçelerini gruplar halinde açmaya devam edeceğiz”

Bakan Özhaseki, Türkiye’ye nefes aldıran millet bahçelerinin sayısının gün geçtikçe arttırılacağını ifade ederek, “Bizler emin olun o kadar çok millet bahçesi yapıyoruz ki, sadece burada sembolik olarak bir tanesinin açılışını yapıyoruz. Şu anda 303 yerde inşaatımız devam ediyor. Ayrıca 180 yerde de millet bahçesi inşaatımız bitmiş vaziyette açılışını bekliyor. 9’lu, 10’lu guruplar halinde de açmaya devam edeceğiz. Buralarda nefes alacağız, buralarda hayat var. Ama bir taraftan da buralar Allah korusun bir felaket olduğunda bizim toplanma alanlarımız, barınma alanlarımız olacak. Ayrıca bunun dışında sıfır atık konusunda, temiz deniz konusunda da envaiçeşit çalışmalarımız var. Bizler ‘kıyametin kopacağını dahi bilseniz fidan dikin’ diyen bir neslin, bir peygamberin ümmetiyiz. Bu sözlerimiz boşuna değil. O peygamberin ümmeti olarak bizler inşallah elimizden geldiğince dünyayı yemyeşil hale getireceğiz, tertemiz tutacağız ve çevremize de sahip çıkacağız.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans sistemiyle canlı olarak katıldığı programda Bakan Özhaseki beraberindeki heyetle Adıyaman Millet Bahçesi, Giresun Bulancak Millet Bahçesi, Düzce Cumayeri Millet Bahçesi Bursa Harmancık Millet Bahçesi, Bolu Gerede Millet Bahçesi, Afyonkarahisar Şuhut Millet Bahçesi, Adana Aladağ Millet Bahçesi, Sivas Şarkışla Millet Bahçesi, Erzincan Tercan ilçesi Camiişerif Millet Bahçesi olmak üzere toplam büyüklüğü 1 milyon 466 bin metrekare olan 9 millet bahçesinin açılış kurdelesini keserek vatandaşların hizmetine sunuldu.