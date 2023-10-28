Özhaseki: “Son 21 yılda eğitime ayrılan bütçe 65 kat arttı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eğitime herkesin önem vermesi gerektiğini belirterek, “20 yıl önce Milli Eğitimin bütçe miktarı 10 milyar civarındaydı. Bu sene 2023 yılı bütçesi 651 milyar lira. Tam 65 katına çıkmış. Okullarımızda 3 milyon 700 bin civarında kitabı öğrencilerimize bedava veriyoruz. Devlet elinden gelen bütün imkanları kullanıyor. İnşallah bu okullarda yavrularımız okuyacak. Meslek sahibi olacaklar ve bu millete hizmet edecekler” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Talas Belediyesi ve Hayırsever Ahmet Gönen iş birliği ile yapılan Emine Gönen Ortaokulu açılışına katıldı. Bakan Özhaseki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri’ye her geldiğinde temel atma, açılış ve hizmetlerle dolu günler geçirdiklerini söyledi. ‘Cumhuriyetin 90’ıncı yılında 90 açılış’ sloganı attıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, “Kayseri, 100’üncü yılında da 100 açılış diyor, tebrik ediyorum. Bırakın 100 açılışı, 1 tane bile açılış yapamayan belediyeleri biliyoruz. Sadece bir heykel yaptırarak hizmet ettiğini zanneden belediyeler var” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKETİMİZE HAYIR ESERLERİ BIRAKIYORUZ”

Gezdiği şehirlerde mutlaka Kayseri’nin hayırseverliğinden bahsedildiğini kaydeden Bakan Özhaseki, “Allah razı olsun bugün burada Ahmet amcanın yaptığı gibi memleketimize hayır eserleri bırakıyoruz. Okul da bugünün anlamına en uygun düşen bir iş olmuş. Bu dünyada nihayet ömrümüz sınırlı. Geride bıraktığımız ne varsa onlarla anılacak. Nice zenginler gelip geçmiştir ama anılanlar arkasından rahmetle yad edilenler hep hayırseverler olmuştur. Eser bırakanlar olmuştur” diye konuştu.

“EĞİTİMSİZ BİR TOPLUMDA GERİLİK OLUR”

Bakan Mehmet Özhaseki, eğitime herkesin önem vermesi gerektiğini belirterek, “Topluma eğitim verildiğinde, karşılığında kalkınma olarak, iyilik olarak, temizlik olarak, nezaket olarak, güzellik olarak, sanat olarak, kültür olarak her türlü geri dönüşünü sağlar. Ama eğitimsiz bir toplumda gerilik olur, cahillik olur” dedi.

“DEVLET DE ELİNDEN GELEN BÜTÜN İMKANLARI KULLANIYOR”

21 yıl önce Milli Eğitimin bütçe miktarının 10 milyar civarında olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sene 2023 yılı bütçesi 651 milyar lira. Tam 65 katına çıkmış vaziyette. Okullarımızda 3 milyon 700 bin civarında kitabı öğrencilerimize bedava veriyoruz. Bizler eskiden kitap alabilmek için zorlanırdık. Üstelik benim babam esnaftı, gidip sıfır kitap alamazdık. Eski kitaplar satılırdı. Okulun bahçesinde bir üst sınıftaki abiler eski kitap satarlardı. Biz de onu alırdık. Biz de eski kitabımızı satar onun parasıyla karşılardık. Öyle ortamlardan şimdi devletin tüm öğrencilere okula başladığında sırasının üzerine kitap koyduğu ortama geldik. Okullarımız böyle güzel yapılıyor. Ve devlet de elinden gelen bütün imkanları kullanıyor. İnşallah bu okullarda yavrularımız okuyacak. Eğitim görecekler. Meslek sahibi olacaklar. Sonra da bu millete hizmet edecekler.”

EMİNE GÖNEN ORTAOKULU 24 DERSLİKTEN OLUŞUYOR

2 bin 600 metrekarelik alana kurulan Emine Gönen Ortaokulu; 24 adet derslik, eğitici atölyeler ve teknolojik yönden donatılmış çok amaçlı salonlardan oluşuyor.