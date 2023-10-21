Özhaseki: “Malatya’da 130 bin 419 bağımsız bölüm yapacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinde başlattığı inşa ve ihya çalışmalarında önemli yol kat edildi. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da da şehrin dokusuna uygun, mahalle kültürünün yaşanabileceği afet konutları ve köy evlerinin inşası aralıksız sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Malatya’da yapılacak afet konutu, köy evi, depo-ahır ve iş yerlerinin sayısına ilişkin bilgi verdi. Bakan Özhaseki Malatya’da, 77 bin 717 afet konutu, 25 bin 302 köy evi, 27 bin 400 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 130 bin 419 bağımsız bölüm yapacaklarını bildirdi.

“23 BİN 861 AFET KONUTU VE KÖY EVİMİZİN YAPIMINI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYORUZ”

Bakan Özhaseki yaptığı paylaşımda, Malatya’da depremin ardından başlanan inşa ve ihya çalışmalarında 23 bin 861 afet konutu ve köy evinin yapımını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

“KONUTLARIMIZI 2 AY İÇİNDE PEYDERPEY TESLİM EDECEĞİZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da da konutların yükseldiğini ve depremzede vatandaşlara iki ay içerisinde peyderpey teslim etmeye başlayacaklarını bildirdi.

“EV VE İŞ YERLERİMİZİ YERİNDE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Paylaşımında vatandaşların mahalle kültürünü yaşayabilecekleri sağlam, güvenli ve iklim dostu evler inşa ettiklerini dile getiren Bakan Özhaseki, “Yerinde Dönüşüm” projesine Malatya’da başvuranların sayısına ilişkin de bilgi verdi. Bakan Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm projemizde de Malatya'da şu ana kadar başvuru sayısı 30 bin 215 oldu. Ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştürmek için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Malatya’da depremzede vatandaşlar için yapılan sağlam ve güvenli evleri gösteren bir video da paylaştı.