Özhaseki: “Kayseri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Belediyecilik olarak Kayseri'yi ayağa kaldırdık. Bir taraftan da Kayseri’de kalkınma hamlelerini başlattık. Şehri imar etmek lazım ama halkın da gönlünü ederek, duasını alarak, onlarla kol kola girerek yapmak lazım. İşte Kayseri'de bunun en güzel örnekleri veriliyor.” dedi.

Kayseri’de Talas Millet Bahçesi’nin temelini atan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ve sonrasında Kayseri’ye önemli hizmetler yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Bakan Mehmet Özhaseki, Talas Millet Bahçesi’nin temel atma törenine katıldı. Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada Kayseri’yi yaptıkları hizmetlerle bir noktadan bambaşka bir noktaya taşıdıklarını anlattı. Kayseri’yi kalkındıran hamleleri, halkın da rızasını alarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Özhaseki, “Bir taraftan belediyecilik olarak Kayseri'yi ayağa kaldırdık. Bir taraftan da Kayseri kalkınma hamlelerini başlattık. Bu işleri yapmak lazım, şehri imar etmek lazım. Ama halkın da gönlünü ederek, duasını alarak onlarla kol kola girerek yapmak lazım. İşte Kayseri'de bunun en güzel örnekleri veriliyor.” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz”

Bu başarıyı uyumla sağladıklarını dile getiren Özhaseki, “Milletvekillerimizden dağlar kadar memnunuz. Bu kadar uyumlu bir ekip gerçekten zor olur. Muhalefetteki arkadaşlardan da şimdi kötülük görmedim. Onu da söyleyelim. Ben de 11’inci milletvekili olarak zaten elimden geleni yapıyorum. İnşallah arkadaşlarımızla birlikte Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

“16 Belediye Kayseri'ye hizmet ediyor”

İnsanoğlunun yaşadığı yerde ihtiyaçların bitmediğini dile getiren Bakan Özhaseki, “30 sene önce de birtakım ihtiyaçlar vardı, projeler vardı. Yirmi sene önce de, on sene önce de vardı, bugün de var. Bittikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacak. Bunlar yapılacak. Önemli olan orada ihtiyaçlar doğduğunda sıkıntılar ortaya çıktığında bunu çözme iradesi gösterebilecek bir yapının olması. Bir gücün olması önemli, çok şükür memnunuz başkanımın liderliğinden. 16 belediye burada, Kayseri'ye hizmet ediyorlar. Biz de onlara ne lazımsa yardım ediyoruz, destek oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından projesi yarışma ile belirlenen ilk ve tek millet bahçesi özelliği taşıyan ve 100 bin metrekarelik alana sahip olan Talas Millet Bahçesi’nin temeli dualar eşliğinde atıldı.