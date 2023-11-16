Özhaseki: “Hayırseverlik Kayseri’de bir gelenektir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun açılış töreninde hayırseverlik vurgusu yaptı. Bakan Özhaseki, Kayseri’de hayırseverliğin gelenek olarak devam ettiğini belirterek, “Bu güzel cömertlik hadisesi babalarımızdan, dedelerimizden bize miras. Bugün gelenek olarak devam ediyor. Bundan dolayıdır ki Kayseri'nin her tarafında bu tür eserleri görebiliyoruz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaretler ve açılışlar yapmak için gittiği Kayseri’de ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile şehirde yapılan çalışmalara dair brifing alan Bakan Özhaseki, ardından Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu açılış törenine katıldı. Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada, hayır işlerine şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, okulu yaptıran hayırsever Baktır ailesine teşekkür etti.

“CÖMERTLİK BİZE DEDELERİMİZDEN MİRAS”

Kayseri’de hayırseverliğin bir gelenek olarak devam ettiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Bu güzel cömertlik hadisesi babalarımızdan, dedelerimizden bize miras. Babalarımızın hepsi tutumlu insanlardır. Zor kazanırlardı. Alın teriydi kazançlar, helaldi. Müsrif olarak harcadıkları, ucunu açtıkları tek yer hayır işleriydi. Cenab-ı Hakka şükürler olsun. Böyle hemşerilerimiz var. Bugün gelenek olarak hayır işleri devam ediyor. Bundan dolayıdır ki Kayseri'nin her tarafında bu tür eserleri görebiliyoruz.” diye konuştu.

“HAYIRSEVERLER BAL ARISINA BENZER”

Hayırsever insanları bal arısına benzeten Bakan Özhaseki, “Hayırsever insan bal arısına benzer. Gider, çiçeklerin üzerindeki polenleri toplar. Sonra gelir çalışır, gayret eder, dünyanın en lezzetli yiyeceğini yapar. Kendi yemez, herkes istifade eder. Eğer siz yüzyıllara sari olacak bir şey yapmak istiyorsanız, eğitime yapılan yatırımlar, bu yatırımlar içerisinde en önemlisi. Bir büyüğümüz diyor ki, ‘Bir yıllık verim almak istiyorsanız pirinç ekin, on yılı düşünüyorsanız ağaç dikin, yüzyılı düşünüyorsanız eğitime yatırım yapın ve insan yetiştirin. Eğer ahireti de kurtaralım diyorsanız hayır işleyin.’ Hayır işleyenlerden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

OKUL, 16 DERSLİKTEN OLUŞUYOR

Konuşmaların ardından Bakanlar Mehmet Özhaseki ve Yusuf Tekin ile törene katılan protokol, Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun açılışını gerçekleştirdi. 3 bin 500 metrekarelik bir alana inşa edilen Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 16 derslikten oluşuyor. Okulda fizik ve kimya laboratuvarlarından bilgisayar dersliğine, kütüphaneye kadar birçok önemli bölüm bulunuyor. Okulun hemen yanında 136 yatak kapasiteli bir yurt da yer alıyor.