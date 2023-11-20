Özhaseki: Hafif çelikten köy evlerimiz için ilk kazmayı vurduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde hafif çelikten yapılacak köy evleri için ilk kazmayı vurduklarını bildirdi. Bakan Özhaseki, “Adıyaman Sincik'te ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurarak hibe ve kredi desteği alan vatandaşlarımız, ‘Bakanlığımızın denetiminde ve TOKİ güvencesinde’ ilk etapta 14 adet çelikten köy evinin yapımına başladı. Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, deprem bölgesinde hasar gören köy evlerinin yerine yapılacak olan 100 bin hafif çelikten köy evi için ilk kazmalar, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde vuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hafif çelikten köy evlerinin yapımına başladıklarını duyurdu. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hafif çelikten köy evlerinin yapımı için ilk kazmaların vurulduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Hafif çelikten köy evlerimizin yapımı için ilk kazmayı vurduk. Adıyaman Sincik'te ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurarak hibe ve kredi desteği alan vatandaşlarımız, ‘Bakanlığımızın denetiminde ve TOKİ güvencesinde’ ilk etapta 14 adet çelikten köy evinin yapımına başladı. Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak.” dedi.

“ÇELİK EVLERİN EN BÜYÜK AVANTAJI DEPREME DAYANIKLI OLMASI”

Bakan Mehmet Özhaseki’nin sosyal medya hesabında paylaştığı videoda da, hafif çelik köy evlerinin inşa süreçlerinin görüntülerine yer verildi. Videoda, özel bir firmanın Proje Sorumlusu Şükrü Serkan Afacan, ayrıca çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Afacan, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine yapılan başvuruları onaylanan vatandaşlar için inşa edilecek hafif çelik köy evlerinin, bazı bölgelerde tek katlı, bazı bölgelerde ise ahırlı ve 2 katlı yapılacağını ifade etti.

“Çelik evlerin en büyük avantajı depreme dayanıklı olması.” diyen Afacan, çelik evlerin yalıtım bakımından da çok güçlü olduğu için ısı ve ses yalıtımında da büyük avantaja sahip olduğunu belirtti. Afacan, bu yönüyle de hafif çelik köy evlerinin, enerji verimliliğine fayda sağlayacağını söyledi. Çelik evlerin dünyada da en çok uygulanan sistem olduğunu ifade eden Afacan, yapımına başladıkları çelik evlerin, vatandaşlara yakın zamanda A’dan Z’ye her şeyi ile anahtar teslimini yapacaklarını kaydetti.