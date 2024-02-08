Özhaseki: “Evleri görmek istiyorsanız gelin, tek tek göstereyim”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan muhalefetin, “Deprem konutları nerede?” sorusuna Adıyaman’dan cevap verdi. Bakan Özhaseki, “Deprem olmuş, insanlar ölmüş. Bunlar siyaset hesabı yapıyorlar. Sert zeminlerde inşaatlara başladığımızda yaygara çıkardılar, ‘Aceleniz ne?’ dediler. Aynı kişiler şimdi dönüp ‘Evler nerede, niye teslim etmiyorsunuz?’ diyorlar. Gerçekten görmek istiyorsanız, gelin, tek tek ben gezdirip göstereceğim size. O günlerde başladığımız için bugünlerde evleri teslim ediyoruz. Neredeyse bir sene içerisinde bu evleri bitirip bugün sizin huzurunuza, başımız dik olarak geliyoruz. Sizler evlerinizde huzurla oturuncaya kadar, sonra dönüp bize ‘Allah sizden razı olsun, hakkımız helal olsun’ deyinceye kadar buralardayız ve gitmeyeceğiz.” diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen bir yılın ardından yapımı kısa sürede tamamlanan ilk 41 bin konut ve 5 bin köy evi, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Bugün Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleştirilen ‘Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde, TOKİ, Emlâk Konut ve Yapı İşleri eliyle yapılan 2 bin 798 kalıcı konut vatandaşlara teslim edildi.

Törende konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenlerle 46 bin konutun dağıtımına devam ettiklerini söyledi. Önümüzdeki ay içerisinde 30 bin konutu daha dağıtacaklarını belirten Bakan Özhaseki, “Böylece 75 bin konut hak sahiplerine ulaşmış olacak. Adıyaman'ımızda da 39 bin hak sahibimiz var. Bugün dağıtacağımız konutlar ilk kura çekimi. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü gelecek. Yaptığımız bu güzel konutlarda inşallah sizler de oturmaya devam edeceksiniz.” diye konuştu.

“DEPREM OLMUŞ, İNSANLAR ÖLMÜŞ BUNLAR SİYASET HESABI YAPIYORLAR”

Afetin ilk günlerinde muhalefetin deprem üzerinden siyaset yapmaya başladığını ifade eden Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

“Depremin ilk günlerinde bazı muhalefetin ileri gelenleri, genel başkanları ve yardımcıları, birbirleriyle konuşurken; ‘bu deprem oldu. Siz merak etmeyin. Bu iktidar bunun altında kalacak’ demeye başladılar. Deprem olmuş, insanlar ölmüş. Bunlar siyaset hesabı yapıyorlar. En hızlı biçimde sert zeminleri bularak inşaata başladık. Hep birden yaygaraya başladılar. ‘Acelenize ne? Niye başlıyorsunuz? Kimi zengin edeceksiniz? Bekleyin biraz’ dediler. Aynı kişiler şimdi dönüp ‘Evler nerede? Niye teslim etmiyorsunuz?’ diyorlar. O günlerde başladığımız için bugünlerde evleri teslim ediyoruz. Neredeyse bir sene içerisinde bu evleri bitirip bugün sizin huzurunuza, başımız dik olarak geliyoruz. Geçenlerde bir Genel Başkan ‘Bu evler nerede?’ diyor. Allah insaf versin. Gerçekten görmek istiyorsanız, gelin, size tek tek ben gezdirip göstereceğim.”

“’HAKKIMIZ HELAL OLSUN’ DEYİNCEYE KADAR BURALARDAYIZ”

Muhalefetin ‘partililerinize ev veriyorsunuz’ iddiasına sert şekilde cevap veren Bakan Mehmet Özhaseki, “Dün yine çok üzüldüğümüz bir hadise, bir genel başkan, ‘partililerinize ev veriyorsunuz değil mi?’ diye soruyor. Yazık ya. Allah insaf versin size. Allah merhamet versin. Sizin içinizdeki hırs, kin, intikam duygusu bütün vücudunuzu kaplamış. Doğruları göremiyorsunuz. Görseniz de söyleyemiyorsunuz. 75 bin konut dağıtıyoruz. Bir tane akrabamızın evi yok. Bir tane tanıdığımızın evi yok. Hak sizlerin zaten. Sizin için buradayız ve sizin için bunları yapıyoruz. Allah bunlara insaf, merhamet versin. Sizler evlerinizde huzurla oturuncaya kadar, sonra dönüp bize ‘Allah sizden razı olsun, hakkımız helal olsun’ deyinceye kadar buralardayız ve gitmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.