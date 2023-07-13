Özhaseki: En kısa sürede teslim edeceğiz

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu.

Özhaseki, "Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Nurdağı'nda konutlarımız hızla yükseliyor.

Nurdağı'nda yapmayı planladığımız 400'ü köy evi olmak üzere toplam 2.909 konutumuzun inşasını hızla sürdürüyoruz.

Bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak yaptığımız, 26 bloktan oluşan 456 konutumuzun ise kaba inşaatını tamamladık.

Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesinler. Sağlam ve güvenli yuvalarını en kısa sürede inşa ederek onlara teslim edeceğiz." ifadelerinde bulundu.