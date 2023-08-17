Özhaseki: Elazığ'a 2.6 milyar TL değerinde yatırım gerçekleştirdik

Bakan Mehmet Özhaseki, Elazığ'da toplam değerleri 2 milyar 603 milyon TL olan; İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Altyapı Yenileme Projesinin temelini attı, yapımı tamamlanan 30 farklı projenin de toplu açılışını gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Elazığ’da ‘Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen Elazığ'da yaraları bir an evvel sarmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. “Bu felakette 680 bin evimiz yıkılmış ve 170 bin civarında da iş yerimiz veya bağımsız birim olarak depolarımız, ahırlarımız yıkılmış ama şimdi yaraları sarmaya başlıyoruz. Çok şükür ciddi adımlar atıyoruz. Gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Şu ana kadar 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık. Sağlam zeminlerde. İnşallah devamı da geliyor.

Bir sene içerisinde bunların büyük bir çoğunluğunu da teslim etmeye devam edeceğiz.” diyen Özhaseki, bölgenin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirdikleri ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi hakkında da bilgiler verdi. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin depremzedeler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Özhaseki, Elazığ’da da 20 bin 261 olan başvuruların bugün itibariyle 180 bine ulaştığını söyledi. Bu tür felaketlerle karşılaşmamak için projenin sıfır toleransla yürütüleceğini ifade eden Özhaseki, bunun en güzel örneğinin TOKİ konutları olduğunu belirtti. Bu doğrultuda yapılan TOKİ konutlarının sapasağlam ayakta kaldığını belirten Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ evleri en kıymetli evler oldu"

“TOKİ'nin yaptığı konutlarda bir çatlak bile olmadı. Niye? İşte sıfır toleransla gittiği için olmadı. Daha önce güya TOKİ beğenilmezdi. ‘TOKİ evleri değil mi canım’ denirdi. Ne oldu şimdi? En kıymetli evler durumuna geldi. O yüzden kardeşlerim bu işte de bundan sonra asla tolerans olmayacak. Sıfır toleransla önümüze bakacağız.”

"Tedbirli olursak büyük felaketi önlemiş oluruz"

“Değerli kardeşlerim şunu hiç kimse unutmasın; Türkiye bir deprem ülkesidir. Eğer biz tedbirli olursak bugünden doğru adımlar atarsak ve bu erken uyarı sistemiyle şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirirsek, depremden sonra karşımıza çıkacak büyük bir felaketi önlemiş oluruz. Bilim adamları erken yapılan işlerin depremden sonra oluşacak hasarlar arasında yedi kat farkı olduğunu söylüyorlar. Onun içindir ki; bizler bundan sonra gece gündüz demeden şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getireceğiz.”

Vatandaşlara destek çağrısı

“Herkes İstanbul depreminden bahsediyor. Bütün bilim adamlarımız o konuda çok şiddetli şekilde söylemlerde bulunuyorlar. Bakanlık olarak İstanbul'umuzu depreme hazırlayacağız. Böyle olursa geleceğe güvenle bakabileceğiz. Yoksa her bir iki senede bir dizlerimize vuracağız, canlarımızı toprağa vereceğiz ve ağlamaya devam edeceğiz. Bunun üç tarafı var. Bir tarafı devlet. Bakanlık kanun çıkaracak, destek verecek. Bir tarafta da belediye başkanları gayret edecekler. Çöküntü alanı haline gelmiş vatandaşların bulunduğu mahallelerde hesaplar yapacaklar. Onlarla görüşecekler, hazır hale getirecekler. Sonra dönüp Bakanlığa diyecekler ki, ‘biz burada bir yer hazırladık. Hadi gelin bizi destekleyin, burayı dönüştürelim’ diyecekler. Sonra bu işin üçüncü tarafında da vatandaşımız var. Eğer vatandaş istemezse bu memlekete hiçbir şey yapılmaz, dönüşüm bile yapılamaz. Eğer vatandaş, ‘ben bu evden çıkmam. İçinde ölürüm sana ne’ demeye başlarsa orada dönüşüm yapılamaz ki. Vatandaşımızın yardımcı olması, anlayışlı davranması lazım.”

"Yapacak gücümüz, kudretimiz var"

“Değerli kardeşlerim, bu ülkede hep beraber yaşıyoruz, aynı gemideyiz. Allah korusun bu gemi su alırsa hepimize zarar gelir. O yüzdendir ki bu işin siyaseti olmaz. Deprem işi el birliğiyle çözülebilecek bir iştir. Bunu hep beraber çözeceğiz. Bunu yapacak gücümüz var. kudretimiz var, imkânımız var. Bilgimiz, birikimimiz var. Bu işte herkesten destek bekliyoruz.”

Bakan Özhaseki, konuşmaların ardın törene katılanlarla birlikte Elazığ’a kazandırılan 2 dev projenin temelini attı, yapımı tamamlanan 30 ayrı projenin de açılışını gerçekleştirdi.