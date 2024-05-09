Özhaseki: “Cumhurbaşkanımızın sözünü yere düşürmeyeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’da gerçekleştirilen TRT Haber özel yayınında yaptığı açıklamada, yılsonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Hedefimiz hala masada. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o sözü verdi, sözünü yere düşürmeyeceğiz. Söz verdiğimiz gibi gelecek sene ortalarına doğru tüm hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Bu konutlar bitinceye kadar, en son vatandaş da evine oturup ‘Allah sizden razı olsun’ deyinceye kadar buralarda olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“EN ÇOK ZARAR ANTAKYA’DAYDI”

6 Şubat depremlerin hemen ardından başlatılan ve aralıksız devam eden çalışmaları anlatan Bakan Özhaseki, “Yaşadığımız elim olayda 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon insan zarar gördü. En çok zarar Hatay’da, Antakya’daydı. 254 bin bağımsız birim yerle bir oldu. O manzara bizim yüreklerimizde derin bir acı bıraktı. 140 bin kadar konut, 15 bin kadar da iş yerini burada yapmak zorundayız ve vatandaşlarımıza haklarını vermek durumundayız. Şu ana kadar Hatay’da 11 bin konutumuzu teslim ettik, vatandaşlarımız oturuyorlar.” dedi.

“ADETA SEFERBERLİK İLAN ETTİK”

Türkiye genelinde 400 bine yakın konut inşaatının devam ettiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Bir taraftan TOKİ'miz, bir taraftan Emlak Konut'umuz, bir taraftan Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle adeta bir seferberlik ilan ettik. Buralardayız. Hiç çıkmıyoruz. Bu konutlar bitinceye kadar, en son vatandaş da evine oturup ‘Allah sizden razı olsun’ deyinceye kadar inşallah buralarda olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“İL KOORDİNASYON TOPLANTILARINI FAYDALI BULUYORUM”

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerinde gerçekleştirdikleri il koordinasyon toplantılarıyla, yapılan çalışmaları gözden geçirme fırsatı bulduklarını belirterek, “Hazine arazilerinde zemin etütlerimizi yapıyoruz. Şehir merkezlerinde özel çalışmalar yapıyoruz, ana caddeleri, iş merkezlerini yapıyoruz. Ancak, bu yaptıklarınızı vatandaşa anlatmalı, ikna edip aydınlatmalısınız. Bu sebeple il koordinasyon toplantılarına iktidar ve muhalefetten herkesi davet ediyoruz. STK’ları, muhtarları çağırıyoruz. Belediyelerimizi dinliyoruz. Yıkılan tescilli eserler için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ne yaptığını anlatıyoruz. Diğer bakanlıkların yaptıklarının tek tek üstünden geçiyoruz. Sonra vatandaş öğrenmek istediklerini soruyor. Bunlar çok faydalı toplantılar. Bu toplantıları bütün şehirlerde yaptığımızda şehrin de görüşünü almış oluyoruz.” dedi.

“İNŞALLAH DEVAM EDEN İNŞAATLAR DA KISA SÜREDE BİTECEK”

Yılsonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Özhaseki, “Hedefimiz hala masada. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o sözü verdi. Her türlü yerine getireceğiz, inşallah sözünü yere düşürmeyeceğiz. Söz verildiği gibi gelecek sene ortalarına doğru tüm hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz.” dedi. 1-2 sene sonra Hatay’da merkezin ve depremden zarar gören diğer yerlerin de toparlanacağını ifade eden Bakan Özhaseki, devam eden inşaatların kısa sürede bitmesiyle herkesin gelmeye can atacağı yerlerin ortaya çıkacağını söyledi.

“4 KIRMIZI ÇİZGİMİZE DİKKAT EDERSEK BİR DAHA CİĞERLERİMİZ YANMAZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki yeni konut yapımına ilişkin 4 kırmızı çizgileri olduğunu hatırlatarak, “Bakanlığımızın her platformda dile getirdiği 4 kırmızı çizgimize dikkat edildiği takdirde bir daha ciğerlerimiz yanmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal çalışma gündemine döndüğünde, bu 4 kırmızı çizgiyi geçenler için, belediyeler için sorumluluk getireceğiz. Buna göz yuman yetkililerin de cezalandırılmasını teklif edeceğiz. Buna göz yumanlar da ceza çeksin, bunu yapanlar da bir daha yapamasınlar.” ifadelerine yer verdi.

“ALTYAPIYI BAŞTAN SONA YENİLEYECEĞİZ”

Altyapı çalışmalarında da hummalı bir süreçte olduklarını söyleyen Bakan Özhaseki, depremden sonra İller Bankası’nın çalışmalara başladığını, altyapıda ne zarar varsa yetkililerin tespit ettiğini söyledi. Bakan Özhaseki, “Bölgedeki altyapıyı baştan sona yenileyeceğiz. Bunun bedelini biz hükümet olarak kendimiz karşılayacağız, hiçbir belediyeyi borçlandırmayacağız.” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN GÖNÜLLÜ OLMALI”

Bakan Mehmet Özhaseki, bu dönemde belediye başkanlarının en büyük işinin kentsel dönüşüm olması gerektiğine dikkat çekerek, “Bakanlık olarak adeta çırpınıyoruz. Belediye başkanlarımız kentsel dönüşüm için mutlaka gönüllü olmaları lazım. Onların en önemli görevleri kentsel dönüşüm olmalı.” ifadelerini kullandı.