Özhaseki: “Çelik evler 9 büyüklüğündeki depremde bile yıkılmayacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Deprem bölgesinde çelikten köy evlerinin yapılmasının bilim insanları tarafından Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nda önerildiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Kentsel Dönüşüm Şurasında hocalarımızın bize tavsiyesi, ‘Lütfen tek katlı köy evlerini çelikten yapın’ oldu. Ne kadar çelik gideceğini çıkardık, çelikçilerle konuştuk, fiyatlarını aldık. 100 bine yakın çelik ev yapılacak. 9 büyüklüğünde bile olsa yıkılmayacak bir ev tipi olacak. Bu teknolojinin de Türkiye’ye kazandırılması lazım.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığın 2024 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşan Kentsel Dönüşüm Yasası’na ilişkin eleştirilere cevap veren Bakan Özhaseki, “Yasayı Bakanlığa geldiğimiz ilk günlerde çalışmaya başladık. Bu yasa üzerinde uzman arkadaşlarımız aylarca emek verdiler. İstanbul’daki muhalefet belediyelerinin de bulunduğu 15 toplantı gerçekleştirdik. Her kesimden, bütün paydaşlardan öneriler aldık. Bu görüşlere yasada yer verdik. Eylül ayında bir şura yaptık. 110 bilim insanımız, uzmanımız ve bürokratımız görüş alışverişinde bulundular. Şura Sonuç Bildirgesinin tavsiyelerini yasa çalışmamıza ekledik. ‘Sadece AK Parti’yi bilgilendirmeyelim diğer partiler de gelsinler, ne düşünüyorlarsa anlatsınlar, katkıda bulunsunlar’ diye de toplantılar yaptık. Bu toplantılardan yasa içine dercettiklerimiz de oldu. Bu yasa ne hızlı, ne alelacele, ne de herhangi birisine rant sağlama amacı taşıyan bir yasadır. Bu yasa Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan vatandaşların birikimidir. Amacımız, gerçekten deprem ülkesi olduğuna inandığımız şu memlekette bir daha ne olur ağlamayalım, evlerimiz yıkılmasın kimse mağdur olmasın. Bunun için çırpınıyoruz.” diye konuştu.

“NÜFUSU MİLYONLARI AŞMIŞ BAZI BELEDİYELER, DEPREM BÖLGESİNDE GÖRÜNTÜ VERİP GİTTİ”

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde her noktada ekip bulunmadığı eleştirisine de cevap vererek “Daha iyi anlamanız için bir örnek vereyim. 260 bin bağımsız bölüm yıkılacak olsun. 10 gün önceden bu depremden haberiniz olsa ‘260 bin bağımsız bölüm yıkılacak tedbirinizi alın’ deseler. Ne yapardınız? Her enkaz başına 10 tane insan koyacak olsanız, 2 milyon 600 bin insanı orda hazır bulundurmanız gerekli. Kolay mı? Gerçekten de hükümet ilk saatlerden itibaren afet bölgesindeydi. Arkadaşlarımız orada aylarca çalıştılar. Nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki geldiler görüntü verdiler gittiler; tıpkı deprem turisti gibi. Tabiri caizse artistlik yapan belediyeleri sizler de gördünüz, vatandaşlarımız da gördü.” ifadelerini kullandı.

“100 BİNE YAKIN ÇELİK EV YAPILACAK”

Deprem bölgesinde çelikten köy evlerinin yapılmasının bilim insanları tarafından Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nda önerildiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Kentsel Dönüşüm Şurasında hocalarımızın bize tavsiyesi, ‘Lütfen tek katlı köy evlerini çelikten yapın’ oldu. Ne kadar çelik gideceğini çıkardık, çelikçilerle konuştuk, fiyatlarını aldık. Önümüzdeki haftadan itibaren ihaleler çıkmaya başlıyor. Ne kadar çelik ev üreten insan varsa buyursun. 100 bine yakın çelik ev yapılacak. 9 büyüklüğünde bile olsa yıkılmayacak bir ev tipi olacak. Bu teknolojinin de Türkiye’ye kazandırılması lazım. İnşallah bu yeni yapım teknolojisiyle sağlam, güvenli ve iklim dostu köy evlerimizi hızlı bir şekilde inşa edeceğiz.” dedi.

“ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARI DEPREM BÖLGESİNE KULLANIYORUZ”

Bakanlık bütçesinin deprem konutları için yeterli olmadığı iddialarını da cevaplayan Bakan Özhaseki, “Yaklaşık 200 bin konutun inşasına başlandı. 46 bin konutu, sene başına kadar vereceğiz. Ayrıca, 200 bin konutun bedelini AFAD vereceği için bizim bütçelerde gözükmüyor. Ama bizler de bütün imkan ve kabiliyetlerimizi bu bölgelerde kullanacağız.” şeklinde konuştu.

“İLLER BANKASI, TÜM İMKANLARI İLE DEPREM BÖLGESİNE ODAKLI”

İller Bankası’nın tüm imkanlarıyla deprem bölgesine odaklandığını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Zaten İller Bankası tarafından deprem bölgesi dışındaki belediyelere kredi vermiyoruz, hibeleri kaldırdık. Bu sadece A partisine, B partisine has bir şey değil, elimizdeki imkanları sadece ve sadece afet bölgesinde kullanalım diye. Arada gelip ısrar ediyorlar bize. Niye vermiyorsunuz? İller Bankası Belediyelerin Bankası değil mi?' Doğru, belediyelerin bankası ancak şu anda 1 milyon 900 bin kadar vatandaş, evinin dışında veya konteyner kentlerde yaşıyor. Siz elinizde bir imkan olsa afet bölgesinde mi kullanırsınız yoksa şurada bir sosyal tesis yapacağım, alt geçit yapacağım diyen belediyeye mi verirsiniz? Vicdan meselesi bu. O yüzden ben elimizde ne var ne yok durdurduk, vermiyoruz. Ne kadar bütçemiz varsa hepsini deprem bölgesine gönderiyoruz.” diye konuştu.

“200 BİN KONUTUN İNŞASI DEVAM EDİYOR”

Bütün ilçeler dahil bir meydan ve çevresindeki binaların daha sağlıklı bir şekilde yapılması adına bir karar aldıklarını aktaran Özhaseki, "Şu anda 200 bin konutun inşası devam ediyor. Adana'da 3 bin 424, Adıyaman'da 41 bin 292, Diyarbakır'da 6 bin 758, Elazığ’da 1887, Gaziantep'te 24 bin 977, Hatay'da 45 bin 186, Kahramanmaraş'ta 39 bin 121, Kilis'te 2 bin 340, Malatya’da 23 bin 861, Osmaniye'de 5 bin 501, Şanlıurfa'da da 5 bin 653 konut. 46 bin konutu sene başına kadar hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ondan sonra da her ay biten konutların tamamı verilmiş olacak. Yerinde Dönüşümle vatandaşın eskiden hatırasının olduğu ve ayrılmak istemediği mahallesinde yerini yapmasını bekliyoruz. Bu konuda da her türlü kolaylaştırıcı tedbiri aldık" dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNE DÜNYA BANKASINDAN 250 MİLYON AVROLUK KREDİ

Bakan Özhaseki, yenilenebilir enerji projelerinde 250 milyon avroluk Dünya Bankasından bir kredi aldıklarını söyleyerek, "Yenilenebilir enerji için müracaat eden belediyelerden AK Partililerin yüzde 91'ine, kayyum belediyelerin yüzde 71'ine, MHP’li belediyelerin yüzde 100'üne, CHP’li belediyelerin de taleplerinin yüzde 100'üne 'evet' dedik ve Dünya Bankası kredilerini kullanmalarına izin verdik." ifadelerini kullandı.