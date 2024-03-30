Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya’nın Serik ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, 1994 yılı öncesinde belediyecilikte CHP’nin ideolojik bir tavrı olduğunu hatırlatarak, “Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yola çıktığımızda ‘Vatandaşa hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Kimsenin dinine imanına, mezhebine, partisine asla bakmayacağız. Mazeret de üretmeyeceğiz. Deli gibi çalışacağız.’ dedik. Allah'a hamdolsun Türkiye'nin her yerinde de bu söylediklerimizi ispatlayacak şekilde gayret ettik.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, bugün bir dizi temasta bulunmak üzere Antalya’ya geldi. Serik Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla buluşan Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Bu seçimlerin önemli bir tarafının beldeyi, ilçeyi, ilin geleceğini hazırlayacak insanların seçildiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Bu seçimlerde biz geleceğimizi oyluyoruz. Düzgün, çalışkan, işine hakim, gecesi gündüzü vatandaşın işi olan bir başkan seçersek o şehirlerin geleceği de aydınlık olur.” diye konuştu.

“‘Mazeret üretmeyeceğiz, çalışacağız’ dedik”

1994 yılı öncesinde belediyecilikte CHP’nin hizmet etmek yerine ideolojik hareket ettiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, “Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yola çıktığımızda ‘Vatandaşa hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Kimsenin dinine imanına, mezhebine, partisine asla bakmayacağız. Mazeret de üretmeyeceğiz. Deli gibi çalışacağız.’ dedik. Allah'a hamdolsun Türkiye'nin her yerinde de bu söylediklerimizi ispatlayacak şekilde gayret ettik.” dedi.

“İKTİDAR GÜCÜNÜ ARKAMIZA ALMAMIZ LAZIM”

Yerel yönetimler için iktidar gücünün de önemli olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden koşturuyoruz. Birlikte rahmet var. Şahsen ben Kayseri'de büyük işler yaptıysam, bütün bunların hepsinin arkasında iktidar gücü vardı. O gücü reddedemeyiz. O gücü de arkamıza almamız lazım.” ifadelerini kullandı

“Kentsel dönüşüme bir ucundan başlayalım”

Bakan Mehmet Özhaseki, Serik ilçesindeki 68 yıllık tapu sorununu da en kısa sürede çözmek için gayret ettiklerini belirterek, “Burada bir kanun çıkarılması lazım. Kanun çıkarmadan şu anki idari yolla bu işi çözebilmek mümkün değil. Daha önce İstanbul Sultanbeyli'de yaptık. Bütün mülkiyet devlete geçti, şimdi devlet teslim etti. Burada da Aksu Çalkaya'da da yaptık. Şimdi burada sizler uygun görürseniz, elimizi ayağımızı kırmaz Hakan Tütüncü başkana Antalya Büyükşehir Belediyesinde, Serik’te de Veli Vural hocama izin verirseniz, pazartesi, salıdan itibaren bütün ihtilafları halledeceğiz. Orada ne kadar kanun maddesi yazılması gereken konu varsa, Mecliste bir torba yasanın içerisine koyarız ve bütün tapuları belediyemize, belediyemizden de sizlere aktarırız. Tapu işini bir çözelim ondan sonra kentsel dönüşüm olsun derseniz, kentsel dönüşüme de bir ucundan başlayalım.” şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, programın ardından rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Altınay’ı ziyaret etti. Tevfik Altınay’ın eşi ve çocuklarına geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Özhaseki, doktorlardan da sağlık duruma ilişkin bilgi aldı.