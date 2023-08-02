Özhaseki: Adana'da 21 bin 21 konut inşa edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana’da kalıcı konutlar için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Adana’da 21 bin 21 kalıcı konutun inşa edileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Adana’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve ağır hasar alan binaların yerine başlattığı kalıcı konutların inşaatı hızla yükseliyor. Bakan Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizden Adana'da, konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz. Adana'mıza; 18 bin 583 konut, 2 bin 438 köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 ev inşa edeceğiz.3 bin 191 konutumuzun yapımı devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Sağlam ve güvenli binalar inşa ediliyor

İnşaat Mühendisi İlhan Ersin Önal ise, Adana’da afetlere dayanıklı, yöresel ve yatay mimariye uygun yapılacak olan kalıcı konutlarla ilgili şunları söyledi: “Toplu Konut İdaresi olarak depremlere dayanıklı vatandaşların içerisinde rahatça huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri güvenli binalar inşa etmeye devam ediliyor. Adana’da şu anda 3 bin 191 adet konutun ihalesi yapılmış ve yapım işleri başlamış durumdadır. Bu konutlar bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak tasarlanmış ve bu şekilde inşası devam etmektedir. 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşmakta olup yatay mimari esas alınmıştır. Örnek dairelerimizi hazırlamış durumdayız. Örnek dairenin içerisinde vatandaşların yaşayabileceği her şey düşünülmüş durumda. Bir an önce diğer dairelerimizi de bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek için çalışmalarımız devam etmektedir.”