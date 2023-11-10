Özhaseki: “46 bin konutu yıl sonu teslim edeceğiz”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin Banisi, Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." dedi.

Komisyonda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığının bütçesine ilişkin bir sunum yaptı. Bakan Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından inşasına başlanan 46 bin konutu yıl sonu teslim edeceklerini kaydetti. Yapım maliyetinin ise 110 milyar dolar olduğunu söyledi.

Yerinde dönüşüm projesi ilişkin de konuşan Özhaseki, “Yerine dönüşüm projemize e-devlet üzerinden başvuru sayısı 240 bin ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Sosyal konut projesi

Sosyal Konut Projesine ilişkin bilgilendirme yapan Özhaseki: “250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; yapılması planlanan konut sayısı 266 bin 973’tür. Bugün itibarıyla 61 bin 210 konutun ihalesi yapılmıştır. Geri kalan sosyal konutlara yönelik çalışmalar devam etmektedir.” dedi.

İlk evim arsa projesi

Bakan Özhaseki, “İlk Evim Arsa Projesi” kapsamında 131 bin 988 adet müstakil parsel için planlama çalışmaları devam ettiğini ve hak sahipliliği kuraları çekildiğini anlattı. “103 bin 451 adet müşterek arsa hissesi için planlama çalışmaları devam etmekte olup hak sahipliği kuraları çekilmiştir.” diye konuştu.