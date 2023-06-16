Özhaseki: 311 bin konutluk rezerv alanındaki planlamalarımız bitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki inşa sürecinin hızlandırılması için üzerinde çalıştıkları yeni formülleri hatırlatarak, “Malatya'mızda, Hatay'ımızda, Adıyaman'ımızda, Kahramanmaraş'ta bu düşündüğümüz formülleri ifade edeceğiz, karşımıza çıkabilecek sorunları da burada tespit edip çözümlerini ortaya koyacağız. Büyük ihtimalle de en geç bir hafta içerisinde yeni önerilerimizle mutlaka milletimize aktarmış olacağız.” dedi.

Bakan Özhaseki, göreve başlamasının hemen ardından çalışmalarına yoğun bir şekilde önceliği deprem bölgesine vererek başladı. Geçtiğimiz günlerde, depremden etkilenen illerden Adıyaman’ın inşa ve ihya çalışmalarını yerinde takip eden Bakan Özhaseki, bugünde deprem illerinden Malatya ve ardından da Kahramanmaraş’a gitti. Bakan Özhaseki, yarın da incelemelerini Hatay’da sürdürecek.

Malatya Havalimanında, çiçeklerle karşılanan Bakan Mehmet Özhaseki, akabinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Özhaseki, Cuma namazı sonrası Emlak Konut Geçici İş Yeri ziyaretinde bulundu, esnaflarla sohbet etti.

“Çok şükür bizler büyük bir milletiz, öyle bir afetin altında bu millet kalkar, hiç kimsenin endişesi olmasın”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin asrın değil bin yılın afeti olduğuna vurgu yaparak, “Evet bin yılın afeti. Çünkü bizim bu topraklarda kurduğumuz medeniyetimizin başına gelebilecek en büyük afetle karşı karşıya kaldık. 11 vilayeti ilgilendirse de onlarca ilçemiz, yüzlerce köyümüz sıkıntıya girdi. Binlerce vatandaşımız mağdur oldu.

Bu arada 50 bin canımızı da toprağa verdik. Haliyle bu zararların giderilmesi açısından da devlet büyük bir mali külfetle karşı karşıya kaldı. Ama çok şükür bizler büyük bir milletiz. Öyle bir afetin altında bu millet kalkar. Hiç kimse endişesi olmasın.” dedi.

“800 AK Partili belediyeyi en yakın olduğu yerlere yönlendirerek o bölgede önce arama kurtarma faaliyetlerine katılmalarını sağladık”

Depremler boyunca Türk devletinin ve milletinin olağanüstü bir çaba harcadığını belirten Bakan Özhaseki, “Depremin ilk günlerinde gelen yabancı heyetlerin tamamı muhataplarımız bize dönüp dediler ki; ‘bu depremin eğer yüzde onu yirmisi bizim ülkemizde olsaydı biz altından kalkamazdık.

Gerçekten bu millet büyük bir milletmiş. Biz de gördük.’ dediler. Bundan da tabii ki iftihar ettik. Depremin olduğu ilk saatler de Sayın Cumhurbaşkanımız saat dört buçuktan itibaren ayakta. Çünkü yaptığımız toplantıda kendisi depremden bir iki dakika sonra haber aldığını belirterek neler yaptığını anlattı ve bizden de o saatten itibaren hangi faaliyette bulunduklarımızı anlatmamızı istedi, ki birebir bütün arkadaşlarımızın gayretini biliyoruz.

Bölgeye Bakanlarımız görevlendirildi. Bakan yardımcısı arkadaşlarımız, Valilerimiz, Kaymakamlarımız bu bölgede çalışabilecek olan herkes görevlendirdi. Bir taraftan da o dönemde ben genel başkan yardımcısıydım. 800 AK Partili belediyeyi en yakın olduğu yerlere yönlendirerek o bölgede önce arama kurtarma faaliyetlerine katılmalarını sağladık. Daha sonra haliyle iaşe gibi bir takım ihtiyaçların giderilmesi noktasında oldu.” şeklinde konuştu.

“311 bin konutluk rezerv alanındaki planlamalarımız bitti, büyük bir kısmının ihalesi yapıldı, bunlar bir sene içerisinde ortaya çıkacak ve teslim edeceğiz”

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde yaraların sarılması için her şeyin yapılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

”Haliyle insanları yerleşecekleri konutların yapılması meselesine konu geldi. Çok şükür hızlı davrandık. Bundan sonra da hızlı davranmaya devam edeceğiz. Yaraları sarmaya da bundan sonra devam edeceğiz. Şundan herkes emin olsun bizim devletimiz ve büyük bir devlet. Büyük bir milletiz.

Çok şükür bu hasarları biz atlatırız. Bu yaraları sararız. Hiç kimse devlet bana yetişmedi, devlet benim ihtiyacımı karşılamadı, devlet beni görmedi, diyemedi. Bundan emin olun. Haliyle bir çalışma süreci var. Bunu da hızlı şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan bizler Bakanlık olarak rezerv alanlarda konutlar yapıyoruz ki binlerce konutun yüz yetmiş bin civarında konutun inşaatı başladı. Ufak tefek teslim ettiklerimiz de var Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 311 bin konutluk rezerv alanındaki planlamalarımız bitti. Büyük bir kısmının ihalesi yapıldı.

Bunlar bir sene içerisinde ortaya çıkacak ve teslim edeceğiz. Hak sahipliğini zaten belirleyen kurullar bize verdikleri listeleri önümüzdeki günlerde biz kuralarını sağlayarak onlara yerlerine teslim etmiş olacağız.” diye konuştu.

“Büyük ihtimalle de en geç bir hafta içerisinde yeni önerilerimizle mutlaka milletimize aktarmış olacağız”

Deprem bölgesinde birtakım yeni formüllerinde hayata geçirileceğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Bunun dışında şehirlerdeki hayatın canlanması oradaki yerel hareketliliğin öne çıkarılması özellikle şehir merkezlerinde yıkıntı olan yerlerde bir an önce eski canlılığı sağlanabilmesi amacıyla yeniden dönüşüm meselesini de gündeme getiriyoruz.

Bunun dışında birtakım değişik formülleri de gündeme getireceğiz. Bugün burada Malatya'mızda bu konuları ilgili sektör temsilcisi arkadaşlarımızla tartışacağız. Bir neticeye bağlayacağız. Nihayetinde biz çalışmalarımızı yaptık Bakanlar Kurulu'nda da kabinede Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Bakan arkadaşlarımızın da hepsi bu konuda evet uygun formüller var dediler.

Şimdi biz yerelde de Malatya'mızda, Hatay'ımızda, Adıyaman'ımızda, Kahramanmaraş'ta bu düşündüğümüz formülleri ifade edeceğiz. karşımıza çıkabilecek sorunları da burada tespit edip çözümlerini ortaya koyacağız. Büyük ihtimalle de en geç bir hafta içerisinde yeni önerilerimizle mutlaka milletimize aktarmış olacağız.” dedi.

“Bundan sonrasıyla ilgili de tedbir anlamında gerekirse yeni yönetmelikler de yapacağız, yeni yasalar da getireceğiz”

“Rabbim böyle bir afet vermesin. Allah hepimizi korusun. Bu milleti korusun diye dua ediyoruz ama biliyoruz ki; tevekkül Müslümanın işidir güzeldir, hoştur ama tedbir olmadan da tevekkül olmaz.” diyen Bakan Özhaseki konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bundan sonrasıyla ilgili de tedbir anlamında gerekirse yeni yönetmelikler de yapacağız. Yeni yasalar da getireceğiz. 99 depremi büyük bir ders oldu. Ondan sonra yapılan yasalara uygun çıkarılmış olan ortaya çıkan binaların çoğunun hasar görmediğini gördük.

Eğer 99’dan sonra çıkarmış olduğumuz özellikle hükümetin ortaya koymuş olduğu bu yasalara uygun olarak bir bina yapılmışsa usulüne uygun yapılmışsa malzeme seçiminde bir sıkıntı olmamışsa emin olun hiçbir binaya bir şey olmadı. Ama onlara uyulmamışsa, malzemeden ufak tefek kaçırmışsa veya yapılmış içinde oturulurken değişik kullanım amaçlı kolonlarda kirişlerde kesmeler veya buna benzer işleri yapılmışsa haliyle bir felaketle karşımıza çıkıyor.

Biz bu yüzden önümüzdeki günlerde bir ders kabul ederek daha sıkı şekilde de bu işi devam ettireceğiz."