Özhaseki: 300 binden fazla konutu bir yıl içinde bitireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kabine toplantısında deprem bölgesi için bulduğumuz yeni formülleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Bu formüller devreye girdiğinde depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede vereceğiz.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret için geldiği memleketi Kayseri’de sabah saatlerinde Seyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ni ziyaret etti. Ardından kent meydanında yer alan Bürüngüz Cami’ndeki Cuma namazı çıkışında hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Özhaseki, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Sanayici ve İş Adamları Buluşması’na katıldı.

“Hamdolsun yine biz Cumhur İttifakı olarak ipi göğüsleyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı makama oturttuk”

Cumhur İttifakı olarak 28 Mayıs seçimlerinde kararlılıkla çalışıldığını ifade ederek, "'Vuku bulanda hayır vardır.' biz, böyle söyledik ve devam ettik. İkinci seçimle birlikte yüzde 50'yi geçtik. Hamdolsun yine biz Cumhur İttifakı olarak ipi göğüslemiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızı da makama oturttuk. Türkiye'de şeffaf bir seçim oldu. Demokrasinin kurallarının hakkıyla oturduğu tüm dünyaya ilan edilmiş oldu.

Çok şükür güçlü Türkiye imajı bir kere daha oturdu. Eskiden üzerinde oyunlar oynanan bir Türkiye olmaktan, Batı aleminin gözüne bakarak ne isterlerse yapılan bir ortamdan şimdi güçlü bir liderliğin ve milletin arkasında olduğu bir liderliğin inşallah inşa edileceği yüzyıla doğru girileceği bir dönem başlıyor. Bundan dolayı da mutluyuz." şeklinde konuştu.

“10 Milletvekilimiz kol kola girsin; ben de 11. Milletvekili olarak çalışacağım”

Seçimde Kayserili hemşerilerinin AK Parti'ye 5 milletvekili verdiğini anlatan Özhaseki, " Biz, Kayserimiz ve tüm şehirlerimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kayseri TBMM’de 10 Milletvekiliyle temsil ediliyor, 7’si Cumhur İttifakı’nda. Ben de 8. Milletvekili olarak gayret edeceğim. Bu dönem muhalefetteki arkadaşlar şehrimizi kötülemekten vazgeçsin, 10 Milletvekilimiz kol kola girsin; ben de 11. Milletvekili olarak çalışacağım.” diye konuştu.

“Kabine toplantısında deprem bölgesi için bulduğumuz yeni formülleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Bu formüller devreye girdiğinde depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede vereceğiz”

Bakan Özhaseki, asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin bin yıllık medeniyetin karşılaştığı en büyük afet olduğunu hatırlatarak, "14 milyon insan bundan etkilenmiş. 100 kadar ilçemiz, 1000'e yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı, dün aldım rakamları bir daha, çünkü itirazlar oluyor.

Mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor. 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, köy yıkılmış, tek katlı. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev var, iş yeri var. Bunların altyapıda yapacağız. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki 'acele evlerimizi yapın verin.' Bunlar yapılacak, çaresi yok. Bu yükün altından kalkacağız. Değişik formüller var. O formülleri geliştiriyoruz zaten. Benim bulduğum yeni formüller var, çalıştığım.

Çarşamba günü kabine toplantımız var. Kabine toplantısında deprem bölgesi için bulduğumuz yeni formülleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Bu formüller devreye girdiğinde depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede vereceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra bir buçuk ve iki yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız." diye konuştu.