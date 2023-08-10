Özhaseki: 180 bin konutumuzun ihalesini yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

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Bakan Özhaseki'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

İnsanlarımız hatıralarının olduğu yerden yaşadıkları yerden ayrılmak istemiyorlar. O bölgelerde yaşamak istiyorlar. Kim evini yapmak isterse bizde o kardeşimize yardımcı olacağız. Bunu yapmadan önce tüm belediye başkanlarımız Ankara'ya davet ettik. Hangi partili olursa olsunlar geldiler. Şehrin ileri gelenleriyle mimar mühendis odaları ile toplantılar yaptık. Oradaki şartları konuştuğumuz an şehirlerimizin merkezini hayata geçirmemiz lazım bir an önce destekleyin dediler ve bu kararı aldık.

Yurt dışından gelenler, 'Bu afetin yarısı bizde olsa altından kalkamazdık' dediler. Fakat biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dimdik ayaktaydık.

"180 bin konutumuzun ihalesini yaptık"

180 bin konutumuzun ihalesini yaptık. İnşaatlar devam ediyor. Tamamlanan konutları ilk olarak yapı yasağı getirilen bölgelerdeki vatandaşlarımıza vereceğiz.

"Şehir merkezlerini biz inşa edeceğiz"

Bir taraftan konutlar yapıyoruz, bir taraftan da şehirlerimizin merkezlerini inşa ediyoruz. Neredeyse 100 metre karelik bir evin tamamını devlet olarak biz karşılamış oluyoruz.

"4 tane kırmızı çizgimiz var"

4 tane kırmızı çizgimiz var ve bunlardan asla taviz vermeyeceğiz. Fay kırıklarının olduğu yerde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Dere yataklarına ve zemin sıvılaşması olan yerlere konut yapmayacağız.

"Sizler 'Allah razı olsun' diyene kadar buradayız"

Sizler bu evlerin içinde huzur la oturana kadar buradayız. Sizler 'Allah razı olsun' diyene kadar buradayız. Bugün 9074 konutun temelini atıyoruz. Hayırlı bir işe başlıyoruz.