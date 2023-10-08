Özhaseki: “1620 Dükkanlı Aksaray Sanayi Sitesi yeniden inşa edildi”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle sadece evleri değil iş yerlerini de yenilediklerini belirterek, “Aksaray'da kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa ettiğimiz 1620 dükkanlık Aksaray Yeni Sanayi Sitesi hayırlı olsun. Şehrimizin ekonomisine can katacak Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde vatandaşlarımız çalışmaya, üretmeye başladılar. Rabbim kazançlarını bereketli eylesin.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Aksaray’da, kentsel dönüşüm kapsamında 1620 dükkanın bulunduğu sanayi sitesinin yeniden inşa edilerek vatandaşlara teslim edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle şehirlerin ekonomisini canlandıracak, istihdama katkı sağlayacak işyerlerini de inşa ediyor. Bu kapsamda Aksaray Sanayi Sitesinin yeniden yapımını üstlenen TOKİ, inşaatları kısa sürede tamamlayarak esnaflara teslim etti. Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Aksaray Yeni Sanayi Sitesi’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Kentsel dönüşümle sadece evlerimizi değil, iş yerlerimizi de yeniliyoruz. Aksaray'da kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa ettiğimiz 1.620 dükkanlık Aksaray Yeni Sanayi Sitesi hayırlı olsun. Şehrimizin ekonomisine can katacak Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde vatandaşlarımız çalışmaya, üretmeye başladılar. Rabbim kazançlarını bereketli eylesin.” ifadelerine yer verdi.

Konforlu işyerlerine kavuşan esnaflar mutlu

Aksaray Yeni Sanayi Sitesi esnafları ise, yeni, büyük ve konforlu işyerlerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Mehmet Özhaseki’ye teşekkür eden sanayi esnafı, “Burası çalışma alanı olarak daha geniş, daha ferah. Daha rahat çalışıyoruz. Yollarımız geniş, park sorunumuz yok. Her yönüyle güzel, Türkiye’de şu anda tek diyebilirim. Burada biz çok rahatız. Ben kesinlikle hayal etmiyordum. Kiracıydım, şu anda Allah’ın bugününe şükür, dükkan sahibi oldum. Bu tür işletmeyi baba oğula yapmaz. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza teşekkür ederiz. Hayalimizden öte oldu.” şeklinde konuştu.