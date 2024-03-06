Özhaseki: "110 bin personelle gece gündüz çalışıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Malatya’da düzenlenen mitinge katıldı. Yağmura rağmen miting alanını dolduran on binlerce Malatyalıya hitap eden Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Özhaseki, vatandaşları bir an önce konutlarına kavuşturmak için binin üzerindeki şantiyede 110 bin personelle gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

“HERKESİN HAKKI TESLİM EDİLİNCEYE KADAR BURADAYIZ”

6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren devletin tüm birimleriyle bölgede olduğunu belirten Bakan Özhaseki, muhalefeti de eleştirdi. Baka Özhaseki, “Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun devletimiz ayaktaydı. Ama bir de deprem turistleri vardı. Milyonlarca nüfusa hitap eden belediye başkanları bölgeye jetlerle gelip, selfie çektirip gidiyorlardı. Ama biz onlardan değiliz, Elhamdülillah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, onun talimatlarıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İlk gün buradaydık, bugün de buradayız. Tüm kardeşlerimizin hakkını teslim edene kadar buradayız. Bizler sözümüzün eriyiz, 22 senelik iktidarımızda ne söz verdiysek yerine getirdik. Şimdi de yerine getireceğiz.” şeklinde konuştu.

“HER AY KONUTLARI DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Deprem konutlarında 400 bine yakın hak sahibinin olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, yapımına başlanılan 307 bin konutun inşaatının hızla yükseldiğini söyledi. Bakan Özhaseki, “Malatya'da yaptıklarımıza da sizler şahitsiniz. Sadece Merkez’de değil; Doğanşehir'de de Akçadağ’da da, hasar olan tüm yerlerde inşaatlarımız devam ediyor. Şu anda bizim Bakanlık olarak 1000’den fazla şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde inşaatlar yapmaya devam ediyoruz. Malatya’da 6 bin 100 konutu dağıttık. Her ay dağıtmaya devam edeceğiz. Rezerv alanda konutlar yapıyoruz ama merkezde yaptıklarımızı da görüyorsunuz. Merkezde; Bakırcılar, Kuyumcular ve Kasaplar Çarşısı’nda, 22 esnafımızın olduğu alanda inşaatlarımız devam ediyor. Buralar daha önce rastgele yapılmıştı, şimdi en alttaki sert zeminleri bulana kadar fore kazık çakıyoruz. Yani, 8-9 şiddetinde de deprem olsa yıkılmayacak konutlar yapıyoruz.” diye konuştu.