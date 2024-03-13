Özgür Özel'e İzmir Torbalı'da 'özel' fiyasko!

CHP, kalesi olarak gördüğü İzmir'de çalışmalarını sürdürürken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iki gündür İzmir'deki temaslarını sürdürüyor.

Özgür Özel, İzmir gezisi sırasında bugün Torbalı ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Küçük bir alanda seçim otobüsü üzerine çıkan Özel, buradan vatandaşlara seslendi.

ÖZEL'E İLGİ YOK DENECEK KADAR AZDI

Özel, heyecanlı bir şekilde partisinin seçim propagandasını yaparken, ilçe meydanında düzenlenen mitingde kalabalığın az olması dikkatlerden kaçmadı.

Özel'in konuşmaya başlamasıyla kalabalığın bir kısmının alandan ayrıldığı da görüldü.

CHP YÜZDE 50'NİN ALTINA İNMİYORDU

Yıllardır altyapı sorunlarının yaşandığı Torbalı ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı yüzde 52,49 oy oranıyla seçimleri kazanmıştı.

14 Mayıs seçimlerinde ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Torbalı ilçesinde yüzde 59,87 oy oranı almıştı.