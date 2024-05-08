Özgür Özel'den 'Saraçhane' çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'nin 100'üncü Yıl Kutlama Programı’na katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, “CHP olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ndan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri, çağdaş Cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul’da saat 13’te Saraçhane Meydanı’na bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız. Onları dinleyeceğiz. Onların sesine ses olacağız. Bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız” ifadesini kullandı.