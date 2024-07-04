Özgür Özel'den "bozkurt işareti" yanıtı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Lideri Özel'e, EURO 2024 Son 16 turunda oynanan Avusturya maçında Merih Demiral'ın yaptığı "bozkurt" işareti soruldu.

Özel, UEFA'nın soruşturma açmasını doğru bulmadığını belirterek şunları söyledi:

"UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmuyoruz. Ama bu tartışmayı Türkiye'de büyütmek, köpürtmek başta milli takıma zarar verir. Bundan birkaç yıl önce başka bir futbolcu zafer işareti yapınca, bugün bu işareti savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları kendilerini sorgulamaya davet etmek gerekir."

Aynı konuya değinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise CHP Genel Merkezi'nde bozkurt işareti yaptı.