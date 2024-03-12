Özgür Özel'den bir tuhaf ramazan açıklaması!

CHP'de seçildiği ilk günden bu yana genel başkanlığı sorgulanan Özgür Özel, parti içinde yaşadığı sıkıntılar kadar, kırdığı potlarla da genel başkanlıktaki geleceğini zora sokuyor.

Mitinge katılan vatandaşlara ramazan mesajı vermeye çalışan Özel'in, "Bu ramazan'da 30 ramazan var. Allah gani gani oruçlarınızı kabul etsin. İlk sahurlar tutuldu." gibi peş peşe kırdığı potlar sosyal medyada gündem oldu.