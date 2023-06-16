Özgür Özel'den Abdüllatif Şener'e tepki!

Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "Abdüllatif Şener'in açıklamalarını içim acıyarak, kanım donarak izledim." diyerek, şöyle devam etti:

"Abdüllatif Şener, AK Parti'nin 'erdemliler hareketi' diye kurulduğu dönemden sonraki savrulmasını deşifre ettiği, sözde ona isyan ettiği ve toplumun vicdan sahibi muhafazakar kesimlerini temsil ettiğini ifade ettiği bir dönemde CHP listelerinden kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var ve ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var. Vicdanı kara, kalbi kurumuş. Kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği bir günde bir kez daha aynı alanı açmadı diye ihanet eden bir anlayışa ne denir? Bunun tekrarlanmaması için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Hani seçim sonucundan ders alacağız ya bu seçim sonucundan, Abdüllatif Şener'in seçildiği seçimin sonucundan da ders almak lazımmış."