Özgür Özel yerel seçim stratejisini açıkladı!

Özgür Özel, ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya yaptı. Özel'in İl Başkanlığı ziyareti mitinge dönüştü. Özel'i, babası Talat Özel ile annesi Şükran Özel de yalnız bırakmadı. Kendisine verilen çiçekleri anne ve babasına veren Özel, parti binası önünde kurulan platform üzerinde kendisini bekleyen hemşehrilerine seslendi.

Manisa'ya yol arkadaşlarına minnet için geldiğini belirten Özel, "Buradan sonra esas yürüyüş başlıyor. Bugün illerine giden veya illerinden telefon alan il başkanlarımız, görülmedik bir hava olduğunu söylüyor. Biraz önce İzmir'den belediye başkanlarımız da hiç görülmedik bir hava, büyük bir umut ve heyecan olduğunu söyledi. İl başkanlarımız aylar hatta yıllar önce istifa edenlerin, istifalarını geri almak istediğini, yeni üye başvuruları olduğunu söylüyor. Bu büyük heyecanın adı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk'ün iki büyük eserim dediği biri cumhuriyetse diğeri Cumhuriyet Halk Partisi ve kapıları, sonuna kadar açık. Yoksulların, işsizlerin, kimsesizlerin, emekçinin, çiftçinin partisi, sizleri bekliyor" dedi.

'MİLLİ GELİRİMİZ 5 KATINA ÇIKACAK'

Özel, "Manisa'da da Türkiye'de de anketlere baktığınızda Atatürk'ü sevmeyen yok. Atatürk, bu partiye 'Gidin gelişmiş ülkeleri yakalayın, zenginleşin, halkı mutlu edin' ödevini verdi. Yüzyılın sonunda yönetmediğimiz, zamanında iktidar olmadığımız ve doğruları yapmadığımız için bu haldeyiz. Bize vasiyet, Avrupa Birliği'dir. Bize vasiyet, Batı'daki ülkelerin seviyesini aşmaktır. Oralarda 50 bin, 60 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey'in bizi götürmek istediği Şangay Birliği'nde 4 bin 500, 5 bin dolar. Bize olanak, fırsat verirseniz; bugün 10 bin dolar bile olmayan milli gelirimiz 5 katına çıkacak. Tayyip Bey'e uymaya devam edersek, daha bu kadar fakirleşeceğiz. O yüzden iş için, aş için, ekmek için, mutluluk için bize destek verin hep birlikte zenginleşelim, hep birlikte başaralım" diye konuştu.

'PARTİNİN KAPILARI AÇIK, ÜYE YAPALIM'

Teşkilatlarına üye kampanyası çağrısında bulunan Özel, "Özellikle bu büyük mutluluğu, heyecanı ilçe başkanlarından, il başkanlarından özel ricamdır; derhal bir üye kampanyası başlatıyoruz. Halk değişim istiyor, halk artık iktidarı değiştirecek bir CHP istiyor, halk ayağa kalkmak istiyor. Delegelerimize 'halka sorun' dedik. Sorup, geldiler ve değişimi gerçekleştirdiler. Şimdi tüm partililere 'Halka gidin, istediğinizi yaptık, değiştik, gençleştik, güçlendik. Şimdi hep birlikte kazanma zamanı' deyin; diyorum. Partinin kapıları açık, üye yapalım. Üye olmayanların gönlünü yapalım. Önümüzdeki yerel seçimlerde eğer bu büyük başarıyı kazanırsak, bu iktidar, bu halkı, bu fakirlik, hayat pahalılığı, enflasyon ve işsizlikle daha fazla tutamaz. Yerel seçimler, genel seçimlerin anahtarı olacak. Hep birlikte çalışıp, hep birlikte başaracağız. İktidarı değiştireceğiz" dedi.

'CHP'NİN PARTİ İÇİ HİÇBİR SORUNU KALMADI'

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da kendisi ile Manisa'ya geldiğine dikkati çeken Özel, "Bundan sonra CHP'nin parti içi hiçbir sorunu kalmadı. Benim için seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu var gücüyle destekleyen İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ile benim kardeşim, hepinizin evladı Manisa İl Başkanımız Ferdi Zeyrek arasında hiçbir fark yok. Bundan sonra bu partide birlik olacak, beraberlik olacak. Yarın eşim Didem ile birlikte Ankara'ya gidiyoruz. Öğlen saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanım'ın evlerinde kahve içiyoruz sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız. Bu partide içimde hiçbir kin, hiçbir nefret, geçmişten bir hesap barındırmıyorum. Belediye başkanları seçimlerinde değişime destek vermeyenlere, görev vermeme olmayacak. Ankete bakılacak; millet kimi istiyorsa, o olacak. O onun arkadaşı, geçmişte şunu yaptı. Kimse kayırılmayacak. Söz, yetki, karar örgütün olacak. Milletvekili seçimlerinde, ön seçim istisnasız uygulanacak" açıklamalarında bulundu.

'MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ İSTİYORUM'

Genel başkanların şehirleriyle özdeşleştiğini, Manisa'nın da kendisiyle özdeşleşmesi noktasında Manisalılara çağrıda bulunan Özel, "Hangi partiden olursanız olun, verdiğiniz destek, yükselttiğiniz umut ve olumlu mesajlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Diğer partilerde siyaset yapan bütün arkadaşlarımız aradılar, ulaştılar, ulaşmaya çalıştılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Valimiz, adaylığımız sürecinden itibaren çok olumlu yaklaşımlarda bulundu; kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir tek isteğim var; Manisa'da genel başkanlar, kendi şehirleriyle özdeşleşirler. Isparta, Süleyman Demirel demektir. Mesut Yılmaz siyaset yaptığı dönemde Rize'de ANAP'ın gücünü biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı memleketinde çok önemli bir destek alıyor hem de belediye onlarda. Bahçeli'nin Osmaniye ile özdeşleştiğini biliyorsunuz. Sıra Manisalı hemşehrilerimde. Özgür Özel'in memleketinde tüm ilçe belediyelerinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Özgür Özel'in partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığını istiyorum" dedi.

'HİKAYEMİZ YENİ BAŞLIYOR'

Özel, "Manisa'da büyükşehir belediyesini alacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni başta dünyadaki siyasi akrabalarımızın iktidarda olduğu muhteşem şehirlerle, Türkiye'de de CHP'nin en güçlü olduğu şehirlerle kardeş şehir yapacağız. Manisa'yı bütün dünyanın bildiği mesir festivaliyle, bütün dünyanın konuştuğu Osmanlı'nın çok önemli bir kenti olarak tarihiyle, kültürüyle bütün dünyaya tanıtacağız. Özgür Özel'in genel başkan olduğu Manisa'da, bundan sonra ne işsizlik ne aşsızlık sorunu kalacak. Bundan sonra hep birlikte omuz omuza çalışacağız, partimizi iktidara taşıyacağız. Partimize belediyeler kazandıracağız. Size söz veriyorum. Bir gün burada toplanacağız ve bu baba evine Atatürk'ün vasiyetini tutmuş, partimizi iktidar yapmış Türkiye'yi çok iyi noktalara getirmiş olarak bir daha geleceğiz. Hikayemiz bitmedi. Hikayemiz yeni başlıyor. Bu partiyi iktidar yapana kadar durmak yok, hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda kendisine hediye edilen kasketi takan Özel, uçurduğu beyaz güvercinlerin ardından İl Başkanlığı'na geçti.